Одна збита ворожа ціль — сотні врятованих життів! Військові сил ППО показали свою роботу

Росія вже випустила по Україні сотні ракет та безпілотників. Більшість із них вдалося збити українським силам ППО.

А минулого тижня наші військові збили під Києвом найсучаснішу російську гіперзвукову ракету Кинджал — зброю, яку раніше вважали надскладною ціллю. Це стало можливим завдяки американському комплексу Patriot. Військові розповіли, як бережуть небо над столицею.

Як працюють бригади ППО

За довго до сирен ми вже знаємо причини повітряної тривоги, — каже командир бригади командування ППО Центр на псевдо Граніт.

— Ми знаємо час підльоту до наших об’єктів. У кожної бригади ППО є перелік об’єктів. Ми аналізуємо, за скільки часу дійде повітряна ціль до нашого об’єкта. Так готуємося до її знищення, — веде далі він.

У силах ППО кажуть, одна збита ворожа ціль — сотні врятованих життів. Командир згадує, що найважче було на початку повномасштабного вторгнення. Тоді по його бригаді ворог запустив 20 ракет, знищивши командний пост, казарми та вбивши людей. Тепер в оборонців неба немає фіксованих позицій, вони працюють як мобільні команди.

На початку великої війни ворог знищив багато систем ППО, але зараз завдяки допомозі наших партнерів протиповітряна оборона України посилилася. Наші захисники збивають майже всі ворожі цілі. Добре вдається знищувати крилаті ракети, але ворог також застосовує інші види, як-от Іскандери. Також поки немає засобів, щоб відігнати від кордонів російські літаки, що скидають керовані авіаційні бомби.

Щоб збити ракету військові мають довго готуватися, а на вистріл є лише кілька секунд. Раніше ми розповідали історію військового Тараса Борис, який збив ракету над Львівщиною.

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