Україна

Одна збита ворожа ціль — сотні врятованих життів! Військові сил ППО показали свою роботу

Ярослава Марущенко 15 Травня 2023, 08:00

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