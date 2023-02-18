Маневровість, непомітність та спритність нашої ППО — як працюють мобільні вогневі групи

Жодна повітряна тривога не обходиться без воїнів мобільних вогневих груп. Такі підрозділи є у Збройних силах і в Нацгвардії. Їхнє завдання — завадити ворогу здійснити чергову криваву атаку по цивільній інфраструктурі.

Ці військові підсилюють нашу ППО завдяки своїй маневровості. На своїх авто вони можуть швидко переміститись у місце, куди, ймовірно, прямують ворожі безпілотники чи ракети, і знищити їх на підльоті до цілі.

Під час однієї з повітряних тривог над Києвом помічено шість ворожих повітряних цілей. Кулі росіян можуть нести розвідобладнання. Тому наші військові беруться за їх знищення.

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А інші захисники починають візуальне спостереження: хапають біноклі, а з кузова дістають переносний зенітно-ракетний комплекс.

Ми отримуємо курс, з якого прямує ціль, і вже орієнтуючись на нього починаємо працювати. Це може бути як крилата ракета, так і БПЛА, — каже стрілець-зенітник ПЗРК з позивним Чех.

Мобільні вогневі групи працюють на тих напрямках, на яких не можна застосувати інші види озброєння, такі як винищувальна авіація чи зенітні ракетні системи.

Найчастіше такі підрозділи оберігають стратегічні об’єкти. Військові розміщуються на відстані, щоб вразити ракети чи дрони на підльоті.

Бійці жартують, що доводиться буквально жити на природі, годинами стежачи за небом. Але вони знають, що кожна збита ворожа ціль — це чиєсь врятоване життя.

Українські дрони-камікадзе вже вдало показують себе на фронті та нищать російських окупантів. Дивись, як працюють наші безпілотники.

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