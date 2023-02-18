Люди

Маневренность, незаметность и ловкость нашей ПВО — как работают мобильные огневые группы

Кристина Величанская 18 февраля 2023, 08:00

Больше видео
0:03:18
Одеські механіки ремонтують та передають на фронт бойові машини
После золотых рук мастеров стала, как новенькая! Как одесские механики дали вторую жизнь боевой машине
0:04:50
Медицинская помощь
Едут в красную зону с большой целью! Как работают герои в медицинских халатах
0:10:53
Олексій Дмитрашківський
Хайп дороже жизни? Военный жестко обратился к украинцам и рассказал, какая ситуация в Запорожье
0:03:15
Домашні насильства
“Меня берут за шею, могут задушить…” Почему во время войны уровень домашнего насилия вырос
Смотреть больше

Последние видео
0:04:15
село Лесное Харьковская область

Трагедия села Лесное. Местные собственноручно восстанавливают обстрелянные дома
0:04:23
Як працюють мобільні вогневі групи в Київській області
Маневренность, незаметность и ловкость нашей ПВО — как работают мобильные огневые группы
0:04:05
Марганець Дніпро
“И днем, и ночью слышишь Грады!” Оккупанты обстреливают Марганец посреди белого дня
0:05:24
Як отримати гроші на ремонт будинку — програма Віднови дім
Восстанови свое жилье! Как жителям и ОСМД получить грант на ремонт дома
0:03:40
Обучение ВСУ
Наша граница под защитой! Как тренируются ВСУ в Ровенской области
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
0:14:25
Пытки окупантов
После этой ямы выжили единицы! От историй плена в Харьковской области мороз по коже
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
0:04:44
Росіяни репресують кримських татар у Криму
Тюрьма для крымских татар — россияне усиливают репрессии против проукраинских людей в Крыму
Карта бойових дій в Україні 17.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 17 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Больше видео
село Лесное Харьковская область
Читать дальше
Трагедия села Лесное. Местные собственноручно восстанавливают обстрелянные дома
Марганець Дніпро
Читать дальше
“И днем, и ночью слышишь Грады!” Оккупанты обстреливают Марганец посреди белого дня

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь