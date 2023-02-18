Маневренность, незаметность и ловкость нашей ПВО — как работают мобильные огневые группы

Ни одна воздушная тревога не обходится без воинов мобильных огневых групп. Такие подразделения есть в Вооруженных силах и в Нацгвардии. Их задача — помешать врагу совершить очередную кровавую атаку по гражданской инфраструктуре.

Эти военные усиливают нашу ПВО благодаря своей маневренности. На своих авто они могут быстро переместиться в место, куда, вероятно, направляются вражеские беспилотники или ракеты, и уничтожить их на подлете к цели.

Во время одной из воздушных тревог над Киевом подмечено шесть вражеских воздушных целей. Шары россиян могут нести разведоборудование. Поэтому наши военные берутся за их уничтожение.

Сейчас также смотрят

А другие защитники начинают визуальное наблюдение: хватают бинокли, а из кузова достают переносной зенитно-ракетный комплекс.

Мы получаем курс, с которого следует цель, и уже ориентируясь на него начинаем работать. Это может быть как крылатая ракета, так и БПЛА, — говорит стрелок-зенитчик ПЗРК с позывным Чех.

Мобильные огневые группы работают на тех направлениях, где нельзя применить другие виды вооружения, такие как истребительная авиация или зенитные ракетные системы.

Чаще всего такие подразделения оберегают стратегические объекты. Военные размещаются на расстоянии, чтобы поразить ракеты или дроны на подлете.

Бойцы шутят, что приходится буквально жить на природе, часами следя за небом. Но они знают, что каждая сбитая враждебная цель — это чья-то спасенная жизнь.

Украинские дроны-камикадзе уже удачно показывают себя на фронте и уничтожают российских оккупантов. Смотри, как работают наши беспилотники.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!