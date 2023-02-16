Незаметно уничтожают даже танки! Как работают украинские дроны-камикадзе и сколько они стоят

Украинские дроны-камикадзе уже удачно показывают себя на фронте и уничтожают российских оккупантов. Как работает дрон-камикадзе — рассказали военные 35-й бригады. Сколько времени уходит на подготовку одного дрона и какие у них технические характеристики — в материале.

Украинские дроны-камикадзе: как работают и стоимость

Создание дронов начинается с заказа деталей из-за границы, затем военные и волонтеры занимаются сборкой. Каждый дрон обходится в $300–500. Они могут нести вооружение и взрывчатку весом до 1 кг.

Дальность работы дронов достигает 12 км. Украинские дроны обнаружить сложнее, чем иранские, потому что наши работают на других частотах и на них сложно ставить ловушки.

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Наши дроны могут летать очень низко над землей, 1–5 м, что позволяет подобраться к российским оккупантам незамеченными и уничтожать их, — говорит военный с позывным Гагарин.

Во время работы в Угледаре контакт с врагом был в радиусе 400 м. Военные говорят, что наиболее комфортным расстоянием для работы с дронами-камикадзе является 3–6 км.

После разведки, определения координат, количества техники оккупантов дроны приводят в боевую готовность и наводят на цель. Украинские дроны-камикадзе могут догнать танк и поразить его. Скорость дрона-камикадзе с боеприпасом может достигать 18 км/ч.

У украинских военных уже есть дроны-камикадзе, способные поднимать вес до 3 кг. Их тестируют в боевых условиях. Во время атак определяют, что необходимо доработать, это нужно, чтобы создать серийное производство.

Скорость производства дронов связана с поставками запчастей, которые приходится долго ждать из Европы и Китая. Разработчики и специалисты по изготовлению дронов контактируют и делятся данными, чтобы улучшать технические характеристики.

Российские оккупанты также имеют дроны-камикадзе, ведется борьба между дронами. Украинские военные умеют противодействовать и выявлять операторов дронов.

Ранее мы рассказывали о характеристиках украинских дронов-камикадзе.

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