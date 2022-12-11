Укрина разрабатывает свой дрон-камикадзе — в чем уникальность беспилотника

Государственный концерн Укроборонпром разрабатывает свой дрон-камикадзе. Впрочем, у него будет своя особенность. Об этом рассказал в эфире Настоящего времени руководитель проектов Укроборонпрома Олег Болдырев (Мартин Брест).

Читай, какие характеристики беспилотника и когда он выйдет в массовое производство.

Украинский дрон-камикадзе

Дальность действия украинского дрона-камикадзе составит 1000 км, а вес боевой части — 75 кг.

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Для сравнения, максимальная дальность полета для эффективной работы Shahed-136, по разным оценкам, достигает 1000-1500 км. Хотя сами иранцы заявляют, что беспилотник способен пролететь до 2500 км. Вражеские дроны доставляют боевую часть весом 40 кг.

Однако есть особенность, которая будет отличать украинскую разработку от всех остальных.

— Он (дрон — ред.) уже есть. Я бы назвал его “нулевым пациентом”. Машина летает, сейчас проходит обучение, потому что мы, говоря об ударном беспилотнике, говорим о варианте “камикадзе”.

Но мы, украинцы, очень “жадные” люди. У нас будут “камикадзе” с возможностью возвращения, — сказал Болдырев.

Аппаратная часть беспилотника изготовлена из деталей иностранного производства, но программное обеспечение и сборка будут украинскими.

— Все собрать, положить все в планер, создать программное обеспечение, которое будет обслуживать беспилотник, связать его с наземной станцией и затем побороться с РЭБ (средствами радиоэлектронной борьбы) — это украинское, — отметил представитель Укроборонпрома.

Украинский дрон-камикадзе: что известно

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что сейчас у Воздушных сил Украины нет на вооружении дронов-камикадзе, но есть Байрактар, Лелека и другие БПЛА разных типов.

Украинские производители (разработали — ред.) беспилотные летательные комплексы Фурия, Лелека, Skyeton, которые есть у нас на вооружении, — прокомментировал он.

По его словам, новому дрону-камикадзе предстоят очередные этапы развития: изготовление партии, ее утверждение, решение, где именно эти БПЛА будут использоваться.

Скорость переведения украинской разработки в массовое использование зависит от многих факторов, в частности от того, насколько быстро удастся нарастить производство.

Недавно Укроборонпром выпустил первый украинский снаряд 152 мм. Читай его характеристики и как известные украинцы передали “привет” российским захватчикам.

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