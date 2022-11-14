Быстрый, проворный и незаметный! Характеристики украинского БПЛА Лелека-100

Они помогают нашим защитникам на фронте, а сейчас будут на вооружении и у патрульной полиции. Речь идет о точном и сверхсовременном беспилотнике украинского производства Лелека-100.

Около 300 таких “птичек” уже доказали свою эффективность на поле боя — с их помощью Вооруженные силы результативно уничтожают врага.

Характеристики БПЛА Лелека-100

Дальность полета — 200 км. Беспилотник имеет две укомплектованные камеры: для дневной и ночной съемки, а радиус связи — до 50 км.

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В воздухе беспилотник может находиться до четырех часов. Он легкий, а главное преимущество летательного аппарата украинского производства — 25-кратный зум.

Первоочередная задача Лелеки-100 — ведение разведки. Вооруженные силы используют комплекс с прошлого года. На поле боя он уже доказал свою эффективность. К примеру, в марте с помощью беспилотника наши защитники уничтожили российский зенитный комплекс Бук. Один такой аппарат уже получили и патрульные полицейские.

Лелека-100 был создан для выполнения задач по аэроразведке, в частности, патрулирования и получения точных географических координат в режиме реального времени. И благодаря усовершенствованному программному обеспечению спектр возможностей беспилотника расширился.

— Есть функция захвата цели и ее сопровождения. Если нас заинтересовал очень быстро перемещающийся транспорт, программное обеспечение и нагрузка способны захватить этот объект и сопровождать его в течение нужного времени.

Если злоумышленники пытаются уехать, мы можем сопровождать их до четырех часов в воздухе, — рассказывает заместитель директора предприятия по производству БПЛА Кирилл Заплотный.

Стоимость одного комплекса Лелека-100 — более 140 тыс. грн. Представитель благотворительного фонда, который приобрел аппарат для патрульных, говорит: беспилотник будет полезен не только военному, но и гражданскому сектору. Уже продолжаются переговоры о поставках еще одного Лелеки.

Ранее мы рассказывали, что Украина начала сбор на армию морских дронов. Узнай, для чего они нужны, по ссылке.

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