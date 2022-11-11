Ловцы шахидов: в Николаеве создали мобильный экипаж, охотящийся на дронов-камикадзе

В Николаеве бойцы Нацгвардии показали специальный мобильный экипаж, охотящийся на вражеские дроны.

Николаевская область и ее областной центр одними из первых попали под удары так называемых шахидов.

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Чтобы сбивать как можно больше дронов-камикадзе и тем самым спасать жизнь горожан, военные вместе с неравнодушными николаевцами приступили к изготовлению спецавтомобиля, на котором установлен спаренный пулемет.

Военнослужащий Нацгвардии Украины с позывным Шкипер говорит, что это массовые пулеметы ККТ, которые стоят на многих видах бронированной техники. Местные николаевские умельцы сделали им такой агрегат, спарили его и сделали ручной спуск.

Только одна эта установка обезвредила уже четыре вражеских дрона. Бойцы Нацгвардии рассказывают, что в планах – создать новые мобильные экипажи, которые будут охотиться на вражеские дроны, чтобы сохранить жизнь николаевцев.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как украинское ПВО борется с дронами Shahed-136 и действительно ли их сложнее сбивать.