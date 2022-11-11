Ловці шахідів: у Миколаєві створили екіпаж, який полює на дронів-камікадзе

У Миколаєві бійці Нацгвардії показали спеціальний мобільний екіпаж, що полює на ворожі дрони.

Миколаївщина та її обласний центр одними з перших потрапили під удари так званих шахідів.

Щоб збивати якомога більше дронів-камікадзе і тим самим рятувати життя містян, військові разом із небайдужими миколаївцями взялися до виготовлення спецавтівки, на якій встановлений спарений кулемет.

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Військовослужбовець Нацгвардії України із позивним Шкіпер каже, що це наймасовіші кулемети ККТ, які стоять на багатьох видах броньованої техніки. Місцеві миколаївські умільці зробили нам такий агрегат, спарили його і зробили ручне спускання.

Лише ця установка знешкодила вже чотири ворожих дрони. Бійці Нацгвардії розповідають, у планах – створити нові мобільні екіпажі, які полюватимуть на ворожі дрони, аби зберегти життя миколаївців.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як українська ППО бореться з дронами Shahed-136 та чи справді їх складніше збивати.