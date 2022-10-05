Как украинская ПВО борется с дронами Shahed-136 и правда ли их сложнее сбивать — Игнат

В ночь на 5 октября россияне атаковали Белую Церковь из дронов-камикадзе типа Shahed-136. Зафиксировано шесть попаданий, в результате чего возникло несколько пожаров на инфраструктурных объектах.

Спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал Яне Брензей в эфире телемарафона детали массированной атаки.

По его словам, 12 вражеских дронов прилетели с Юга Украины. Три из них удалось сбить зенитными ракетными войсками, а три — авиацией.

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Противник ищет слабые места в нашей противовоздушной обороне, применяет разные тактические приемы, — отмечает Игнат.

Дроны-камикадзе: как их сбивают

Украинские силы пытаются сбивать дроны с помощью стрелкового оружия, средств радиоэлектронной борьбы, но пока эффективнее всего справляются с угрозой зенитные ракетные войска.

Особенность дронов Shahed-136 состоит в том, что они могут атаковать цель массированно, а также облетать определенные участки, ища слабые места в ПВО и используя наземную и воздушную разведку.

Поэтому очень важно всегда реагировать на сигналы воздушной тревоги и идти в укрытие.

Ранее мы рассказывали про дрон-камикадзе Shahed-136, его характеристики и что делать, чтобы не стать его жертвой.

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