Украина

Как украинская ПВО борется с дронами Shahed-136 и правда ли их сложнее сбивать — Игнат

Елена Яковлева, редактор сайта 05 октября 2022, 14:00

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