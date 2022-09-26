Одессу снова атаковали дроны-камикадзе. Рассказываем подробности обстрела и что это за оружие

Ночью россияне снова атаковали Одессу дронами-камикадзе.
Один из них был уничтожен силами противовоздушной обороны, но двум дронам удалось добраться до цели — они попали в объект военной инфраструктуры.
Один из них был уничтожен силами противовоздушной обороны, но двум дронам удалось добраться до цели — они попали в объект военной инфраструктуры.
В результате удара загорелся масштабный пожар и началась детонация боеприпасов. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.
Была организована эвакуация гражданского населения.
По предварительным данным, в результате удара дронами-камикадзе никто не пострадал. Однако тушение пожара и спасательная операция еще продолжаются.
Что же собой представляют иранские дроны-камикадзе, которыми враги уже не в первый раз атакуют Одессу? Рассказываем.
Иранский дрон Шахед-136 — это смертоносный беспилотный летательный аппарат односторонней атаки. По заданным координатам он летит к цели, попадает в нее и взрывается.
Предназначен для поражения целей на большом расстоянии.
Дрон наводится на стационарную цель по спутниковым координатам. Запускается со статических рельсов или грузовика. Оснащен двигателем, с помощью которого набирает скорость и высоту.
Цель поражает с помощью боеголовки в носовой части.
Длина такого дрона — 3,5 м, размах крыльев 2,5 м, а вес — 200 кг.
Длина такого дрона — 3,5 м, размах крыльев 2,5 м, а вес — 200 кг.
Дроны-камикадзе иранского производства, которыми часто начали атаковать нашу область, — управляемы и могут менять маршрут во время атак. Об этом сообщила спикер оперативного командования “Юг” Наталья Гуменюк.
Мы это наблюдаем, и так же анализируем, изучаем тактику врага: что именно он пытается отнести к боевым уловкам, я думаю, что мы их разгадаем”, — отметила она.
Мы это наблюдаем, и так же анализируем, изучаем тактику врага: что именно он пытается отнести к боевым уловкам, я думаю, что мы их разгадаем”, — отметила она.
Против Шахидов зенитные ракеты ПВО не особо эффективны, поскольку беспилотник летит слишком низко.
Распознать приближение дрона-камикадзе можно по звуку, поскольку в воздухе слышна работа его двигателя. Звук напоминает двигатель мопеда или бензопилы.
Беспилотник можно и увидеть: его характерной особенностью в воздухе является треугольная форма, делающая дрон похожим на утюг.
Беспилотник можно и увидеть: его характерной особенностью в воздухе является треугольная форма, делающая дрон похожим на утюг.
Что делать, чтобы не стать жертвой такого дрона?
Постарайся оценить обстановку вокруг.
Держись в стороне от административных зданий, а также от стратегических и военных объектов.
Переждать угрозу нужно в укрытии. Военные просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги, так что как только слышишь сирену — сразу направляйся в убежище.
Оккупанты снова и снова атакуют Одессу дронами-камикадзе. Смотри больше подробностей.
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