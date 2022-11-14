Швидкий, проворний і непомітний! Характеристики українського БПЛА Лелека-100

Вони допомагають нашим захисникам на фронті, а нині будуть на озброєнні і в патрульної поліції. Йдеться про точний і надсучасний безпілотник українського виробництва Лелека-100.

Близько 300 таких “пташок” уже довели свою ефективність на полі бою — з їхньою допомогою Збройні сили результативно нищать ворога.

Характеристики БПЛА Лелека-100

Дальність польоту — 200 км. Безпілотник має дві укомплектовані камери: для денного та нічного знімання, а радіус зв’язку до 50 км.

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У повітрі безпілотник може перебувати до чотирьох годин. Він легкий, а головна перевага літального апарата українського виробництва — 25-кратний зум.

Першочергове завдання Лелеки-100 — ведення розвідки. Збройні сили використовують комплекс із минулого року. На полі бою він уже довів свою ефективність. Наприклад, у березні за допомогою безпілотника наші захисники знищили російський зенітний комплекс Бук. Один такий апарат уже отримали й патрульні поліціянти.

Лелеку-100 створили для виконання завдань з аеророзвідки, зокрема, патрулювання та отримання точних географічних координат у режимі реального часу. Та завдяки удосконаленому програмному забезпеченню спектр можливостей безпілотника розширився.

— Є функція захоплення цілі та її супроводу. Якщо нас зацікавив транспорт, який дуже швидко переміщується, програмне забезпечення та навантаження спроможне захопити цей об’єкт та супроводжувати його впродовж потрібного часу.

Якщо зловмисники намагаються поїхати, ми можемо супроводжувати їх аж до чотирьох годин в повітрі, — розповідає заступник директора підприємства з виробництва БПЛА Кирило Заплотний.

Вартість одного комплексу Лелека-100 — понад 140 тис. грн. Представник благодійного фонду, який придбав апарат для патрульних, каже: безпілотник стане у пригоді не лише у військовому, а й у цивільному секторі. Вже тривають перемовини стосовно постачання ще одного Лелеки.

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Фото: Wikipedia