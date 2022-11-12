Український флот морських дронів поповнюється: навіщо потрібні водні безпілотники та їхні характеристики

Фандрейзингова платформа United24 лише за день змогла зібрати гроші на три морських дрони вартістю десять мільйонів гривень кожен.

Уже відомо, що перший дрон матиме назву Херсон. На другий безпілотник гроші зібрав литовський журналіст Андрюс Тапінас разом із народом Литви. А кошти на третій подарували IT-компанії.

Читай, навіщо Україні потрібен флот морських дронів, які характеристики цих залізних риб, а також як долучитись до збору.

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Навіщо потрібні морські дрони

Російські війська випускають по Україні близько 20% своїх ракет з моря. Але Україна не може цьому завадити, адже не має переваги у флоті.

Однак 29 жовтня відбулась перша морська атака в історії, здійснена виключно безпілотними засобами. Унаслідок чого було уражено три кораблі Чорноморського флоту РФ, зокрема й флагман Адмірал Макаров.

Тому Україна відкрила збір на перший у світі флот зі 100 морських дронів. Він потрібен для захисту української акваторії та території від російських ракет, а також розблокування коридору для цивільних торгових кораблів.

Упевнений, мільйони людей підтримають цей важливий напрям оборони України. Як це працює, усі вже бачили. І це лише для нашого захисту — на чуже ми не претендуємо, — сказав президент України Володимир Зеленський.

Характеристики морських дронів

Як зазначають на сайті United24, безпілотні надводні апарати багатопрофільного призначення — унікальна українська розробка.

Завдання морських дронів:

дальня розвідка;

спостереження за береговою активністю;

супровід та підтримка флоту;

конвоювання торгових суден;

коригування ракетних уражень та артилерії;

захист пунктів базування;

протидія десантним операціям.

Основні характеристики морських безпілотників:

довжина — 5,5 м; вага — до 1000 кг; операційний радіус дії — до 400 км; дальність ходу — до 800 км; автономність — до 60 годин; бойове навантаження — до 200 кг; максимальна швидкість — 80 км/год.

Кожен дрон оснащений системою автопілотування, відеопідсистемами, зокрема нічного бачення, резервними модулями зв’язку та бойовою частиною.

Для роботи морських безпілотників також потрібна наземна автономна станція управління, система транспортування і зберігання та центр обробки даних.