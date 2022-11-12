Україна

Український флот морських дронів поповнюється: навіщо потрібні водні безпілотники та їхні характеристики

Олена Яковлєва, редакторка сайту 12 Листопада 2022, 12:30
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