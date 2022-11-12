Украинский флот морских дронов пополняется: зачем нужны водные беспилотники и их характеристики

Фандрейзинговая платформа United24 только за день смогла собрать деньги на три морских дрона стоимостью десять миллионов гривен каждый.

Уже известно, что первый дрон будет называться Херсон. На второй беспилотник деньги собрал литовский журналист Андрюс Тапинас вместе с народом Литвы. А деньги на третий подарили IT-компании.

Читай, зачем Украине нужен флот морских дронов, какие характеристики этих железных рыб, а также как присоединиться к сбору.

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Зачем нужны морские дроны

Российские войска выпускают по Украине около 20% своих ракет из моря. Но Украина не может этому помешать, ведь не имеет преимущества во флоте.

Однако 29 октября произошла первая морская атака в истории, осуществленная исключительно беспилотными средствами. В результате были поражены три корабля Черноморского флота РФ, в том числе и флагман Адмирал Макаров.

Поэтому Украина открыла сбор на первый в мире флот из 100 морских дронов. Он нужен для защиты украинской акватории и территории от российских ракет, а также для разблокирования коридора для гражданских торговых кораблей.

Уверен, что миллионы людей поддержат это важное направление обороны Украины. Как это работает, все уже видели. И это только для нашей защиты — на чужое мы не претендуем, — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Характеристики морских дронов

Беспилотные надводные аппараты многопрофильного назначения — уникальная украинская разработка.

Задание морских дронов:

дальняя разведка;

наблюдение за береговой активностью;

сопровождение и поддержка флота;

конвоирование торговых судов;

корректировка ракетных ударов и артиллерии;

защита пунктов базирования;

противодействие десантным операциям.

Основные характеристики морских беспилотников:

длина — 5,5 м; вес — до 1000 кг; операционный радиус действия — до 400 км; дальность хода — до 800 км; автономность — до 60 часов; боевая нагрузка — до 200 кг; максимальная скорость — 80 км/ч.

Каждый дрон оснащен системой автопилотирования, видеоподсистемами, в том числе ночного видения, резервными модулями связи и боевой частью.

Для работы морских беспилотников также нужна автономная станция управления, система транспортировки и хранения и центр обработки данных.

Присоединиться к сбору средств на флот морских дронов можно по ссылке. За пожертвование в размере десяти миллионов гривен благотворитель может самостоятельно дать название беспилотной лодке.

Тем временем Россия запасается беспилотниками для атак на мирные города Украины. Читай, какие характеристики имеет дрон-камикадзе Shahed-136 и как он работает.

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