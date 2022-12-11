Україна розробляє власний дрон-камікадзе — у чому унікальність безпілотника

Державний концерн Укроборонпром розробляє власний дрон-камікадзе. Утім, він матиме одну особливість. Про це розповів в інтерв’ю виданню Настоящее время керівник проектів Укроборонпрому Олег Болдирєв (Мартін Брест).

Читай, якими будуть характеристики безпілотника та коли він увійде в масове виробництво.

Український дрон-камікадзе

Дальність дії українського дрона-камікадзе становитиме 1000 км, а вага бойової частини — 75 кг.

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Для порівняння, максимальна дальність польоту для ефективної роботи Shahed-136, за різними оцінками, сягає 1000-1500 км. Хоч самі іранці заявляють, що безпілотник може летіти до 2500 км. Ворожі дрони доставляють бойову частину вагою 40 кг.

Однак є особливість, яка відрізнятиме українську розробку від усіх інших.

— Він (дрон — ред.) уже є. Я назвав би його “нульовим пацієнтом”. Машина літає, зараз проходить навчання, тому що ми, говорячи про ударний безпілотник, кажемо про варіант “камікадзе”.

Але ми, українці, дуже “жадібні” люди. У нас будуть “камікадзе” з можливістю повернення, — сказав Болдирєв.

Апаратна частина безпілотника виготовлена з деталей іноземного виробництва, але програмне забезпечення та збір будуть українськими.

— Усе зібрати, покласти все у планер, створити програмне забезпечення, яке обслуговуватиме безпілотник, пов’язати його з наземною станцією і потім поборотися з РЕБ (засобами радіоелектронної боротьби) — це українське, — зазначив представник Укроборонпрому.

Український дрон-камікадзе: що відомо

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що нині в Повітряних сил України немає на озброєнні дронів-камікадзе, але є Байрактар, Лелека та інші БпЛА різних типів.

Українські виробники (розробили — ред.) безпілотні літальні комплекси Фурія, Лелека, Skyeton, які є в нас на озброєнні, — прокоментував він.

За його словами, на новий дрон-камікадзе чекають чергові етапи розвитку: виготовлення партії, її затвердження, вирішення, де саме ці БпЛА використовуватимуться.

Швидкість переведення української розробки в масове користування залежить від багатьох факторів, зокрема від того, наскільки швидко вдасться наростити виробництво.

Нещодавно Укроборонпром випустив перший український снаряд 152-мм. Читай його характеристики та як відомі українці передали “привітання” російським загарбникам.

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