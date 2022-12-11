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Україна розробляє власний дрон-камікадзе — у чому унікальність безпілотника

Олена Яковлєва, редакторка сайту 11 Грудня 2022, 16:15
Укроборонпром розробляє український дрон-камікадзе
Фото: Укроборонпром

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