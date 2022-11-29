Україна

Ось вони, 152-мм української люті! Тепер палкі “привіти” росіянам можна вітчизняними снарядами надіслати

Даніела Долотова, редакторка сайту 29 Листопада 2022, 07:00
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