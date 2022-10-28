Безжальні й ефективні мисливці: новий український безпілотник Шарк — що відомо

Компанія UkrSpecSystems розробила новий безпілотник Шарк. Це повністю український безпілотник, який може розв’язувати всі основні завдання з розвідки, спостереження та коригування вогню. Що відомо про безпілотник — дивись у матеріалі.
Робота над безпілотником Шарк розпочалася в умовах повномасштабної війни. Розробники пишаються тим, що Шарк цілковито українська розробка — від ідеї до виробництва.
Новий безпілотник розробляли фактично вже під час повномасштабного вторгнення як оперативну відповідь нашої компанії на виклики та потреби української армії, — розповідають виробники.
Новий безпілотник розробляли фактично вже під час повномасштабного вторгнення як оперативну відповідь нашої компанії на виклики та потреби української армії, — розповідають виробники.
Сьогодні тактичні безпілотники готові до використання. Шарк може контролювати і корегувати навіть HIMARS. Назва Шарк походить від англійського слова акула. На виробництві кажуть, що акули, як і безпілотники, безжальні та надзвичайно ефективні мисливці.
Безпілотник оснащений високонадійним модулем зв’язку та сучасною системою камер, які дозволяють заглибитися у тил ворога до 60 км та вести спостереження на відстані до 5 км від БПЛА до об’єкта, — запевняють виробники.
Безпілотник оснащений високонадійним модулем зв’язку та сучасною системою камер, які дозволяють заглибитися у тил ворога до 60 км та вести спостереження на відстані до 5 км від БПЛА до об’єкта, — запевняють виробники.
Безпілотники Шарк допоможуть українським військовим розвідувати та прогнозувати дії ворога, що пришвидшить нашу перемогу.
Фото: Ukrspecsystems
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