Безжальні й ефективні мисливці: новий український безпілотник Шарк — що відомо

Компанія UkrSpecSystems розробила новий безпілотник Шарк. Це повністю український безпілотник, який може розв’язувати всі основні завдання з розвідки, спостереження та коригування вогню. Що відомо про безпілотник — дивись у матеріалі.

Безпілотник Шарк — що відомо

Робота над безпілотником Шарк розпочалася в умовах повномасштабної війни. Розробники пишаються тим, що Шарк цілковито українська розробка — від ідеї до виробництва.

Новий безпілотник розробляли фактично вже під час повномасштабного вторгнення як оперативну відповідь нашої компанії на виклики та потреби української армії, — розповідають виробники.

Сьогодні тактичні безпілотники готові до використання. Шарк може контролювати і корегувати навіть HIMARS. Назва Шарк походить від англійського слова акула. На виробництві кажуть, що акули, як і безпілотники, безжальні та надзвичайно ефективні мисливці.

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Безпілотник Шарк — технічні характеристики

Час польоту — понад 2 години.

Дальність зв’язку — 60 км.

Практична стеля — 2000 м.

Камерна система — Full HD електрооптичний сенсор з 30-кратним оптичним збільшенням та цифровим зумом.

Злітна маса — 10 кг.

Розмах крил — 1,91 м.

Час розгортання — 15 хвилин.

Температура експлуатації — від -15 °С до +50 °С.

Метод шифрування — AES256.

Крейсерська швидкість — 70-90 км/год.

Максимальна швидкість польоту — 150 км/год.

Швидкість звалювання — 60 км/год.

Спосіб зльоту — катапульта.

Спосіб посадки — парашут.

Безпілотник оснащений високонадійним модулем зв’язку та сучасною системою камер, які дозволяють заглибитися у тил ворога до 60 км та вести спостереження на відстані до 5 км від БПЛА до об’єкта, — запевняють виробники.

Безпілотники Шарк допоможуть українським військовим розвідувати та прогнозувати дії ворога, що пришвидшить нашу перемогу.

Фото: Ukrspecsystems

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