Безжалостные и эффективные охотники: новый украинский беспилотник Шарк — что известно

Компания UkrSpecSystems разработала новый беспилотник Шарк. Это полностью украинский беспилотник, который может решать все основные задачи разведки, наблюдения и корректировки огня. Что известно о беспилотнике — смотри в материале.

Беспилотник Шарк — что известно

Работа над беспилотником Шарк началась в условиях полномасштабной войны. Разработчики гордятся тем, что Шарк полностью украинская разработка — от идеи до производства.

Разработка нового беспилотника велась фактически уже во время полномасштабного вторжения как оперативный ответ нашей компании на вызовы и потребности украинской армии, — рассказывают производители.

Сегодня тактические беспилотники готовы к использованию. Шарк может контролировать и корректировать даже HIMARS. Название Шарк происходит от английского слова акула. На производстве говорят, что акулы, как и беспилотники, безжалостные и очень эффективные охотники.

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Беспилотник Шарк — технические характеристики

Время полета — более 2 часов.

более 2 часов. Дальность связи — 60 км.

60 км. Практический потолок — 2000 м.

2000 м. Камерная система — Full HD электрооптический сенсор с 30-кратным оптическим увеличением и цифровым зумом.

Full HD электрооптический сенсор с 30-кратным оптическим увеличением и цифровым зумом. Взлетная масса — 10 кг.

10 кг. Размах крыльев — 1,91 м.

1,91 м. Время развертывания — 15 минут.

15 минут. Температура эксплуатации — от -15 °С до +50 °С.

от -15 °С до +50 °С. Метод шифрования — AES256.

AES256. Крейсерская скорость — 70-90 км/ч.

70-90 км/ч. Максимальная скорость полета — 150 км/ч.

150 км/ч. Скорость свалки — 60 км/ч.

60 км/ч. Способ взлета — катапульта.

катапульта. Способ посадки — парашют.

Беспилотник оснащен высоконадежным модулем связи и современной системой камер, позволяющим углубиться в тыл врага до 60 км и вести наблюдение на расстоянии до 5 км от БПЛА до объекта, — уверяют производители.

Беспилотники Шарк помогут украинским военным разведывать и прогнозировать действия врага, что ускорит нашу победу.

Фото: Ukrspecsystems

Ранее мы рассказывали, смогут ли ВСУ выйти на границы 24 февраля уже через два месяца.

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