Безжалостные и эффективные охотники: новый украинский беспилотник Шарк — что известно

Компания UkrSpecSystems разработала новый беспилотник Шарк. Это полностью украинский беспилотник, который может решать все основные задачи разведки, наблюдения и корректировки огня. Что известно о беспилотнике — смотри в материале.
Работа над беспилотником Шарк началась в условиях полномасштабной войны. Разработчики гордятся тем, что Шарк полностью украинская разработка — от идеи до производства.
Разработка нового беспилотника велась фактически уже во время полномасштабного вторжения как оперативный ответ нашей компании на вызовы и потребности украинской армии, — рассказывают производители.
Разработка нового беспилотника велась фактически уже во время полномасштабного вторжения как оперативный ответ нашей компании на вызовы и потребности украинской армии, — рассказывают производители.
Сегодня тактические беспилотники готовы к использованию. Шарк может контролировать и корректировать даже HIMARS. Название Шарк происходит от английского слова акула. На производстве говорят, что акулы, как и беспилотники, безжалостные и очень эффективные охотники.
Беспилотник оснащен высоконадежным модулем связи и современной системой камер, позволяющим углубиться в тыл врага до 60 км и вести наблюдение на расстоянии до 5 км от БПЛА до объекта, — уверяют производители.
Беспилотник оснащен высоконадежным модулем связи и современной системой камер, позволяющим углубиться в тыл врага до 60 км и вести наблюдение на расстоянии до 5 км от БПЛА до объекта, — уверяют производители.
Беспилотники Шарк помогут украинским военным разведывать и прогнозировать действия врага, что ускорит нашу победу.
Фото: Ukrspecsystems
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