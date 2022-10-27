Через два месяца ВСУ выйдут на границы 24 февраля? Бен Ходжес о ходе войны и освобождении Крыма

Ситуация на фронте напряженная. Одним из самых горячих направлений остается Донецкое, продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Карта боевых действий меняется ежедневно, потери россиян растут, они понимают, что не смогут достичь успеха в этой войне.

Поэтому сейчас стратегия РФ — растянуть по времени войну против Украины. Об этом рассказал в эфире Фейгин Live экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

Он отметил: российские войска потерпели неудачу, поэтому они пробуют растянуть конфликт.

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Власти РФ знают, что в США совсем скоро будут выборы. Их надежда только на то, чтобы убедить Конгресс США и американское правительство прекратить поддержку Украины.

Также Ходжес поделился своим прогнозом, когда закончится война. Он уверен, что ВСУ смогут отбросить войска РФ к границам 23 февраля уже через два месяца.

Также они (укринские силы — ред.) освободят Крым до лета 2023 года.

— При условии, что США будут поддерживать Украину по-прежнему и все санкции против России останутся такими же. Я думаю, что Кремль это понимает, — подчеркнул экс-командующий.

Кроме того, Ходжес подчеркнул, что в какой-то момент Кремль будет думать над тем, чтобы спасать режим в России.

Россия придумывает новые провокации, тем временем ВСУ все ближе подходят к Херсону. Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал о ситуации в Херсоне и заявлениях РФ о “грязной бомбе”.

Фото: Getty Images

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