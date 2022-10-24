Бои за Бахмут: миссия России — захватить город до конца октября и фальсификация побед врагом

Одним из самых горячих на фронте остается Донецкое направление. Украинские военные изо всех сил сдерживают врага, дают ему отпор и пытаются отбросить назад.

Очень тяжелые бои продолжаются в Бахмуте. У оккупантов какая-то нездоровая тяга к этому городу. Они пытаются показать свою “мощь” и “силу” и захватить город. Им это никак не удается, поэтому они имитируют успехи на этом направлении и продолжают штурмовать Донецкую область.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW). Отмечается, что 20 октября армия РФ продолжила наносить наземные удары в Донецкой области. В Генштабе сообщили, что ВСУ отражали атаки оккупантов в районе Бахмута.

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Но в своей пропаганде Россия утверждает, что наемники ПВК Вагнера якобы преуспевают на этом направлении. В ISW подчеркнули, что не могут самостоятельно проверить эти заявления России.

Российские пропагандистские СМИ публикуют карты, на которых якобы Россия захватила большую часть Бахмута. Однако есть маленькая несостыковка, ведь россияне неоднократно говорили, что российская армия уже была в Бахмуте. Получается, она захватила его несколько раз сама у себя же? Поэтому в отчете ISW говорится, что, вероятно, Россия фальсифицирует заявления о наступлении на Бахмут.

Делают они это для того, чтобы изобразить себя победителями хоья бы в одном секторе на фоне продолжающихся потерь на северо-востоке и юге Украины, — говорится в отчете.

Почему Россия хочет захватить Бахмут

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, президент РФ Владимир Путин отдал приказ захватить Бахмут до конца октября. Там сейчас находится эпицентр тяжелых боев.

— В Донецкой области враг совершает наступление. Россия уже в пятый раз с начала полномасштабного вторжения поставила своим войскам срок, когда они должны полностью выйти на границы Донецкой области. У них сейчас план, что к концу этого месяца они должны полностью занять Бахмут. Поэтому действительно там очень тяжелые бои, — сказала она.

О боях в Бахмуте

Россияне всеми силами пытаются удержать территории, оккупированные до 24 февраля. Военный эксперт Денис Попович рассказал Эспрессо о боях в Бахмуте.

По его словам, город страдает от серьезных обстрелов, но основные бои ведутся на восточных и южных окрестностях города.

Боевые действия сопровождаются тем, что россияне захватывают наши позиции, потом мы их отбиваем.

Также он отметил, что россияне перебрасывают свои силы и пытаются строить защитные сооружения в районах Сватового и Кременной.

А в The Washington Post отмечают, что амбиции российского олигарха Евгения Пригожина — основателя ПИК Вагнера — преобладают над любой стратегической логикой в борьбе за Бахмут.

Олигарх бросает наемников на то направление, вероятно, потому, что видит в этом политическую выгоду. Возможно, это для него как трофей.

Институт изучения войны в отчетах называет действия Пригожина в Бахмуте “несущественными с оперативной точки зрения” после потери Россией Изюма.

Военный эксперт Александр Коваленко в своем Telegram отмечает, что в Бахмуте все очень непросто, но есть положительные тенденции.

Он отметил, что оккупанты все больше обстреливают город, а не позиции украинских военных. Это происходит, когда у них тяжелая ситуация и поражения на фронте.

По его словам, в ближайшие недели в Бахмуте будет даже сложнее, чем было.

— Основной удар будет приходиться именно по гражданским.

Но это признак конвульсий оккупантов и неизбежного их поражения, — отметил он.

Еще одним положительным моментом он называет расширение “серой” зоны в районе города.

— “Серой” зоной становятся участки, ранее контролируемые российскими оккупационными войсками. Даже не столько российскими войсками, как их дырявой псевдоэлитой Вагнер.

То есть они физически не могут их содержать и вынуждены отходить. Не могут содержать те, кто лучше других и кому это содержание не могут полноценно обеспечить. И это очень многообещающе, — объясняет эксперт.

Россияне не справляются с ВСУ на фронте, поэтому терроризируют мирное население и готовят провокации. Оккупанты заменяли дамбы и агрегаты Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Ранее мы рассказывали, что будет, если взорвется Каховская ГЭС.

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