Техногенная катастрофа исторического масштаба — что будет, если взорвать Каховскую ГЭС

Российские военные создают условия для совершения масштабной катастрофы на юге Украины. Речь идет о заминировании дамбы и агрегатов Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области.

Если захватчики решатся взорвать этот энергообъект, то экологические, гуманитарные и техногенные последствия могут быть разрушительными.

Читай, что происходит сейчас на Каховской ГЭС, зачем это нужно оккупантам и как избежать катастрофы.

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Что происходит на Каховской ГЭС

По данным Генштаба ВСУ, на временно оккупированной территории рассылают сообщения с призывом к эвакуации населения Новой Каховки якобы в связи с подготовкой обстрелов со стороны подразделений ВСУ.

Захватчики также издали распоряжение об эвакуации для так называемых “банковских учреждений” и создали эвакуационные списки ввезенных российских медработников и учителей.

Объекты гуманитарной сферы в Херсоне останавливают работу.

Институт изучения войны сообщает, что российские источники продолжают обвинять украинские силы в обстрелах Каховской ГЭС и широко распространяют графики, на которых изображен путь затопления в случае прорыва дамбы.

Вчера, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к Европейскому Совету рассказал, что россияне планируют совершить очередной теракт под фальшивым флагом и обвинить в этом Украину.

Для этого захватчики не пускают украинских работников на Каховскую станцию. Вместо этого ее полностью контролируют граждане РФ.

Что будет, если взорвется Каховская ГЭС

Зеленский наметил возможные последствия в случае подрыва Каховской гидроэлектростанции, которая удерживает около 18 миллионов кубических метров воды.

Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч людей могут пострадать.

Может быть разрушено снабжение водой значительной части юга Украины. Этот российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию ​​без воды для охлаждения — вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища, — подчеркнул он.

Кроме того, разрушение Каховской дамбы исключит возможность поставки воды в Крым на ближайшие годы. В общем, последствия такого теракта могут стать “исторической катастрофой”.

Зачем это нужно россиянам

Институт изучения войны предполагает, что подрыв Каховской дамбы после ухода россиян из Херсонской области позволит им обвинить украинские войска в затоплении Днепра и окрестных населенных пунктов.

Кроме того, таким образом оккупанты надеются частично прикрыть свое отступление дальше на восток Херсонской области, задержать продвижение ВСУ через реку и отвлечь внимание от сообщений о своих потерях в регионе.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк так видит цель россиян:

Настоящий “план Суровикина” по Каховской ГЭС:

Минирование дамбы и трансформаторов. Принудительный вывоз украинцев, переселение нелояльного населения в РФ. Затопление территории, чтобы остановить контрнаступление Украины и перекрыть собственное отступление.

Россия готовит техногенную катастрофу

Как предотвратить катастрофу

Зеленский призвал европейских лидеров немедленно действовать, чтобы Россия не имела возможности реализовать свои коварные намерения.

Нужна международная наблюдательная миссия на Каховской ГЭС. Нужно вернуть туда украинский персонал и обеспечить немедленное и профессиональное разминирование агрегатов и дамбы, — подчеркнул президент.

По его словам, подобные теракты следует приравнять к применению оружия массового поражения. Следовательно, необходимо превентивно реагировать на угрозы безопасности.

С другой стороны, если Россия серьезно рассматривает такой сценарий, то это означает, что оккупанты уже четко осознают, что потеряют не только Херсон, но и весь юг Украины вместе с Крымом.

Как Каховская ГЭС оказалась под контролем россиян

Служба безопасности Украины установила личности двух российских военнослужащих, которые непосредственно руководили захватом Каховской ГЭС и подрывом сооружений Северо-Крымского канала.

Это заместитель командующего Черноморским флотом РФ по материально-техническому обеспечению, генерал-майор Михаил Ясников и командующий 11-й отдельной инженерной бригады, полковник Дмитрий Марков.

24 февраля они отдали приказ россиянам с применением тяжелого вооружения:

захватить административные здания и постройки Каховской ГЭС и взять в заложники персонал;

сделать невозможным функционирование гидроэлектростанции в нормальном режиме;

разрушить автодорожный мост, лишив энергообъект критически необходимой логистики;

взорвать ряд построек Северо-Крымского канала, чтобы подать днепровскую воду во временно оккупированный Крым.

Россиян обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, а также совершении уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору. Досудебное расследование уже завершено.

Напомним, что Путин ввел военное положение на оккупированных территориях. Читай, что это предполагает и какой была реакция Украины.

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