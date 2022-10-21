Техногенна катастрофа історичного масштабу — що буде, якщо підірвати Каховську ГЕС

Російські військові створюють умови для вчинення масштабної катастрофи на півдні України. Йдеться про замінування дамби та агрегатів Каховської гідроелектростанції в Херсонській області.

Якщо загарбники наважаться підірвати цей енергооб’єкт, то екологічні, гуманітарні та техногенні наслідки можуть бути руйнівними.

Читай, що відбувається зараз на Каховській ГЕС, навіщо це потрібно окупантам та як уникнути катастрофи.

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Що відбувається на Каховській ГЕС

За даними Генштабу ЗСУ, на тимчасово окупованій території розсилають повідомлення із закликом до евакуації населення Нової Каховки нібито у зв’язку з підготовкою обстрілів з боку підрозділів ЗСУ.

Загарбники також видали розпорядження про евакуацію для так званих “банківських установ” та створили евакуаційні списки завезених російських медпрацівників і вчителів.

Об’єкти гуманітарної сфери в Херсоні припиняють роботу.

Інститут вивчення війни повідомляє, що російські джерела продовжують звинувачувати українські сили в обстрілах Каховської ГЕС та широко поширюють графіки, на яких зображено шлях затоплення в разі прориву дамби.

Учора, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до Європейської Ради розповів, що росіяни планують здійснити черговий теракт під фальшивим прапором і звинуватити в цьому Україну.

Для цього загарбники не пускають українських працівників на Каховську станцію. Натомість її повністю контролюють громадяни РФ.

Що буде, якщо вибухне Каховська ГЕС

Зеленський окреслив можливі наслідки у разі підриву Каховської гідроелектростанції, яка утримує близько 18 мільйонів кубічних метрів води.

Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати.

Може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України. Цей російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження — вода для ЗАЕС береться саме з Каховського водосховища, — наголосив він.

Крім того, руйнація Каховської дамби унеможливить постачання води в Крим на найближчі роки. Загалом наслідки такого теракту можуть стати “історичною катастрофою”.

Навіщо це потрібно росіянам

Інститут вивчення війни припускає, що підрив Каховської дамби після відходу росіян із західної Херсонської області дозволить росіянам звинуватити українські війська в затопленні Дніпра та навколишніх населених пунктів.

Крім того, таким чином окупанти сподіваються частково прикрити свій відступ далі на схід Херсонщини, затримати просування ЗСУ через річку та відвернути увагу від повідомлень про свої втрати в регіоні.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк так бачить мету росіян:

Справжній “план Суровікіна” щодо Каховської ГЕС:

Мінування дамби та трансформаторів. Примусовий вивіз українців, переселення нелояльного населення до РФ. Затоплення території, щоб зупинити контрнаступ України та перекрити власний відступ.

Росія готує техногенну катастрофу.

Як запобігти катастрофі

Зеленський закликав європейських лідерів негайно діяти, щоб Росія не мала змоги реалізувати свої підступні наміри.

Потрібна міжнародна спостережна місія на Каховську ГЕС. Потрібно повернути туди український персонал і забезпечити негайне й професійне розмінування агрегатів і дамби, — наголосив президент.

За його словами, подібні теракти варто прирівнювати до застосування зброї масового ураження. А відтак необхідно превентивно реагувати на загрози безпеці.

З іншого боку, якщо Росія серйозно розглядає такий сценарій, то це означає, що окупанти вже чітко усвідомлюють, що втратять не тільки Херсон, а й увесь південь України разом з Кримом.

Як Каховська ГЕС опинилась під контролем росіян

Служба безпеки України встановила особи двох російських військовослужбовців, які безпосередньо керували захопленням Каховської ГЕС та підривом споруд Північно-Кримського каналу.

Це заступник командувача Чорноморського флоту РФ з матеріально-технічного забезпечення генерал-майор Міхаїл Ясніков та командувач 11 окремої інженерної бригади, полковник Дмітрій Марков.

24 лютого вони віддали наказ росіянам із застосуванням важкого озброєння:

захопити адміністративні будівлі та споруди Каховської ГЕС і взяти у заручники персонал;

унеможливити функціонування гідроелектростанції в нормальному режимі;

зруйнувати автодорожній міст, позбавивши енергооб’єкт критично необхідної логістики;

підірвати низку споруд Північно-Кримського каналу, щоб подати дніпровську воду до тимчасово окупованого Криму.

Росіян звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, а також вчиненні кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою. Досудове розслідування вже завершено.

Нагадаємо, що Путін запровадив воєнний стан на окупованих територіях. Читай, що це передбачає та якою була реакція України.

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