Противник використовує цивільні будівлі як морги: карта бойових дій в Україні 6 червня в режимі онлайн

Кожен міліметр звільненої від окупантів землі на карті бойових дій вимірюється кроками української піхоти.

Однак перш ніж вона займе позиції, має пройти чималий період підготовки до наступальних дій.

І поки він триває, кожен може продовжувати докладати свої сили до майбутньої перемоги та донатити на потреби ЗСУ.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що елементи російського добровольчого корпусу (РДК) і легіону Свобода Росії (ЛСР) провели черговий обмежений рейд у Бєлгородську область 4 червня і, як повідомляється, продовжують діяти в прикордонному з Росією населеному пункті.

Дисонансні російські відповіді та повідомлення про обмежений рейд у Бєлгородській області їсвідчать, що російське керівництво ще не вирішило, як реагувати на ці обмежені транскордонні рейди.

Водночас обмежені рейди та обстріли кордону в Бєлгородській області все частіше стають центром критики російського військового керівництва.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 6 червня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав ракетного та 19 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Білорусь продовжує підтримувати російську збройну агресію — на її полігонах триває підготовка підрозділів противника.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби ворог завдав авіаційних ударів в районах Огірцеве та Гатище Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середина Буда, Баранівка, Бунякине, Волфине, Кіндратівка, Велика Писарівка, Шевченкове, Олександрівка Сумської області.

А також Басове, Сотницький Козачок, Гур’їв Козачок, Уди, Ветеринарне, Висока Яруга, Глибоке, Лук’янці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Миколаївка, Нестерне, Бударки, Зарубинка, Шев’яківка, Одрадне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Невське Луганської та Спірне Донецької областей. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Торецьк та Біла Гора Донецької області.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Диліївка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу поблизу Невельського. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Первомайське, Карлівка, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі вісім атак противника в районі міста Мар’їнка, разом з тим, ворог завдав авіаційних ударів в межах населеного пункту. Артилерійських обстрілів зазнали Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Времівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по Бериславу Херсонської області.

Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Бурлацьке, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Преображенка, Новоандріївка, Щербаки, Степове та Кам’янське Запорізької області. А також Козацьке, Микільське, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Російські окупаційні війська щоденно зазнають втрат, поки продовжують збройну агресію. Лише 3 червня, до будівлі школи, переобладнаної під польовий шпиталь загарбників, в одному з населених пунктів Сватівського району Луганської області, було доправлено двадцятьма вантажівками поранених окупантів. Також відомо, що на зазначеному об’єкті лікування вже проходять близько двох сотень осіб.

На Куп’янському напрямку, противник вимушений використовувати цивільні будівлі населених пунктів Харківської області як морги, але без належного обладнання.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та два — по зенітно-ракетних комплексах противника. Наші захисники знищили один ворожий розвідувальний БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два пункти управління, десять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та три артилерійських підрозділи противника на вогневих позиціях.

Та поки війна триває, російські окупанти продовжують вбивати українське майбутнє — дітей. Читай історії безневинних жертв агресії РФ.

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