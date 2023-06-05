ЗСУ просунулись на Бахмутському напрямку: Ганна Маляр розповіла, що відбувається зараз на фронті

Навіть якщо ситуація на карті бойових дій незмінна, то це не означає, що на фронті тихо. Це підтверджує й заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, зазначивши, що ЗСУ просунулись на Бахмутському напрямку.

Що зараз відбувається на фронті

Ганна Маляр повідомила, що наразі продовжується оборона операція України, що почалась ще 24 лютого 2022 року.

До неї входять і контрнаступальні дії, тому на деяких напрямках українським захисникам вдається переходити до наступальних дій.

За словами заступниці очільника Міноборони, епіцентром бойових дій продовжує залишатись Бахмутський напрямок.

Там ми рухаємось доволі широким фронтом. Маємо успіх. Займаємо панівні висоти. Ворог в обороні, хоче утримати позиції.

Також Ганна Маляр додала, що сьогодні, 5 червня, війська Оперативно стратегічного угруповання військ Хортиця здійснюють наступальні дії на східному фронті. І попри жорсткий опір окупантів та їхні спроби утримати позиції, українські захисники просунулись вперед на кількох напрямках:

Оріхово-Василівка, Парасковіівка — від 200-1600 м;

Іванівське, Кліщіївка — від 100-700 м.

Також відомо, що на Південному напрямку російські окупанти наразі тримаються в обороні. Водночас тривають бої місцевого значення.

Проте загарбники почали поширювати інформацію про те, що нібито ЗСУ розпочали контрнаступ. Ганна Маляр зазначила, що така інформаційна кампанія необхідна окупантам для того, щоб відволікти увагу від своєї поразки на Бахмутському напрямку.

Більше про ситуацію на різних напрямках ти можеш прочитати у карті бойових дій за 5 червня 2023 року.

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