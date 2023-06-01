Україна

Думати, що на Бахмутському напрямку затишшя — неправильно. Несподіваний коментар Маляр

Вікторія Мельник, редакторка сайту 01 Червня 2023, 14:00
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