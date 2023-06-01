Думати, що на Бахмутському напрямку затишшя — неправильно. Несподіваний коментар Маляр

Українці в очікуванні гарних новин з фронту. Наші військові мужньо боронять рідну землю, доки росіяни все ще залякують мирне населення України.

Що зараз відбувається на карті бойових дій та яка ситуація у Бахмуті? Про це в студії Єдиних новин Яні Брензей розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Також вона пояснила, чому Київ досі залишається головною ціллю для окупантів.

Ситуація у Бахмуті зараз, 1 червня

Безумовно, останні місяці вся увага цивільних та військових була прикута до Бахмуту Донецької області. Ворог також наступав й на інших напрямках: Авдіївському, Мар’їнському, Лиманському та Куп’янському.

Нині саме на останньому тривають активні наступальні дії росіян.

Водночас, на жодному напрямку їм не вдалося просунутися, ЗСУ твердо давали відсіч ворогу.

Стосовно Бахмутського напрямку: ми зупинилися на тій ситуації, коли більшу частину міста контролює ворог, але під контролем ЗСУ залишаються околиці міста у південно-західній частині.

Фактично, ми контролюємо вхід у місто. Наступальна активність окупантів там зупинена, але вони збільшили активність артилерійських обстрілів — нині вони рівні до тих, які були під час найсильніших боїв у Бахмуті, — пояснює Маляр.

Також вона додала, що нині ворог перегруповує свої війська, а наші Збройні Сили всіляко перешкоджають цьому.

— Нині наші війська виконують інші задачі — говорити про них ми не можемо. Тож думати, що на Бахмутському напрямку зараз панує затишшя — невірно. Насправді обидві сторони зараз готуються та посилюються.

Ми зайняли панівні висоти, тож тепер росіяни намагаються змусити нас перейти в оборону.

Зараз ворог замінює військових із ПВК Вагнер своїми регулярними військами. Проте окупантам не вдається з останніх зробити таких же сильних вояк, які були у Вагнера. Тепер ми спостерігаємо порушення військової дисципліни, дезертирство.

Також Ганна Маляр додала, що західні військові аналітики зараз дивляться на українську оборону Бахмута, як на диво. Адже падіння міста вони пророчили восени минулого року.

Атаки на Київ

Нині ворог сконцентрував свій терор на Києві. Ганна Маляр пояснює: це пояснюється як військовими розрахунками, так і символічним значенням Києва для всієї вигаданої історії Кремля.

— Їм фізично болить за те, що Київ ніколи не стане частиною Росії. Тож цей біль вони показують в атаках на столицю України. Ну і, звісно, дошкуляють цим всім нам, — пояснює Ганна Маляр.

Також заступниця міністра оборони звертає увагу, що російські обстріли є емоційними й відбуваються у важливі для українців дати.

Сьогодні уночі росіяни вкотре випустили свої ракети по мирних жителях. У Києві внаслідок цього загинула дитина.

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