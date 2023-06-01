Вбили дитину у Міжнародний день захисту! Наслідки жорстокої атаки на Київ 1 червня

Російській жорстокості немає меж. Ми думаємо, що бачили всю ворожу цинічність та підступність, але країна-терорист щоразу демонструє новий рівень. Весь травень Росія тероризувала Київ ледве не щодня, було навіть кілька масованих атак за добу. Але ворог не полишає спроб завдати шкоди Києву. У ніч на 1 червня 2023 року Росія знову атакувала Київ.

Вибухи у Києві 1 червня: що відомо

Жителі Києва чули вибухи у різних районах столиці. На жаль, є руйнування, травмовані та загиблі, повідомляють у КМВА.

Оновлено 11:00. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ракетного обстрілу столиці у ніч проти 1 червня 2023 року постраждали 19 людей. Троє людей загинули, зокрема одна дитина. 16 постраждали, з них дев’ять госпіталізували, одна людина перебуває у тяжкому стані. Семеро вже отримали амбулаторну допомогу, зокрема одна дитина.

За словами Кличка, уламок ракети впав біля входу в медзаклад за чотири хвилини після оголошення повітряної тривоги, люди прямували в укриття.

Оновлено 8:50. У Національній поліції України повідомили, що під час ворожої ракетної атаки загинула дев’ятирічна дівчинка, її 34-річна мати і ще одна 33-річна жінка. Ще 12 осіб отримали поранення.

Деснянський район

У Деснянському районі уламками пошкодило дитячу поліклініку та прилеглий будинок, в якому повибивало вікна. На жаль, три людини загинуло особи, з них одна дитина (2012 р.н.), ще десять осіб травмовано, з них одна дитина.

Також уламками пошкоджено дві школи, там вибило вікна та двері. Постраждав дільничний пункту поліції, а ще внаслідок падіння уламків на дитячий садок, вибуховою хвилею винесло вікна.

Житель Деснянського району Ярослав, чия жінка загинула під час ворожої атаки, стверджує, що укриття не відкрили. Він каже, що вони з сім’єю та іншими мешканцями будинку бігли в укриття, а його просто не відкрили. Його дитина також постраждала внаслідок обстрілу, розповів він у коментарі Суспільному.

У МВС України повідомили, що поліція Києва розпочала за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, — повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він додав, що закриті бомбосховища під час війни — це не просто байдужість, а злочин. Укриття мають бути цілодобово відчиненими. Це питання життя людей. ДСНС України спільно з Національною поліцією регулярно проводитиме перевірки доступності та стану бомбосховищ у всіх населених пунктах країни.

Вбили дитину у Міжнародний день захисту! Наслідки жорстокої атаки на Київ 1 червня / 2 Фотографії

Дніпровський район

У Дніпровському районі двоє людей травмовано внаслідок ворожого обстрілу.

Водному з будинків житлового сектору внаслідок падіння уламків, що палали, виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна. Пошкодження отримали припарковані поруч автомобілі, кілька з них згоріли.

Також зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині, на зелених зонах.

Вбили дитину у Міжнародний день захисту! Наслідки жорстокої атаки на Київ 1 червня / 3 Фотографії

Дарницький район

У Дарницькому районі в одному з будинків житлового сектору через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна. Пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання. Також уламки впали на нежитлову будівлю, зафіксовано руйнування на першому поверсі. Падіння ворожих уламків також зафіксовано у дворах будинків та на проїжджій частині.

Робота ППО в ніч на 1 червня 2023

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у ніч на 1 червня 2023 року знищили десять ворожих ракет: сім Іскандер-М та три Іскандер-К. Ці карети були випущені з Брянської області РФ.

Росіяни вбили та травмували дітей у Міжнародний день захисту дітей. Лише вчора, напередодні цього свята, президент України Володимир Зеленський зачитав спогади хлопчика з Маріуполя про війну. Крім цього він озвучив, скільки дітей вбила Росія за цей час.

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Головне фото: Getty Images

Фото в матеріалі: КМВА