Убили ребенка в Международный день защиты! Последствия жестокой атаки на Киев 1 июня

Российской жестокости нет предела. Мы думаем, что видели всю вражескую циничность и подлость, но страна-террорист каждый раз демонстрирует новый уровень. Весь май Россия терроризировала Киев чуть ли не каждый день, было даже несколько массированных атак за сутки. Но враг не оставляет попыток нанести вред Киеву. В ночь на 1 июня 2023 года Россия снова атаковала Киев.

Взрывы в Киеве 1 июня: что известно

Жители Киева слышали взрывы в разных районах столицы. К сожалению, есть разрушения, травмированные и погибшие, сообщают в КГВА.

Обновлено 8:50. В Национальной полиции Украины сообщили, что во время вражеской ракетной атаки погибла девятилетняя девочка, ее 34-летняя мать и еще одна 33-летняя женщина. Еще 12 человек получили ранения.

Деснянский район

В Деснянском районе осколками повредило детскую поликлинику и дом рядом, в котором выбило окна. К сожалению, три человека погибли, из них один ребенок (2012 г.р.), еще десять человек травмированы, из них один ребенок.

Также обломками повреждены две школы, там выбило окна и двери. Пострадал участковый пункт полиции, а еще в результате падения обломков на детский сад взрывной волной вынесло окна.

Житель Деснянского района Ярослав, чья жена погибла во время вражеской атаки, утверждает, что укрытие не открыли. Он говорит, что они с семьей и другими жителями дома бежали в укрытие, а его просто не открыли. Его ребенок также пострадал в результате обстрела, рассказал он в комментарии Суспільному.

В МВД Украины сообщили, что полиция Киева начала по этому факту уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, — сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Он добавил, что закрытые бомбоубежища во время войны — это не просто безразличие, а преступление. Укрытия должны быть круглосуточно открытыми. Это вопрос жизни людей. ГСЧС Украины совместно с Национальной полицией будет регулярно проводить проверки доступности и состояния бомбоубежищ во всех населенных пунктах страны.

Убили ребенка в Международный день защиты! Последствия жестокой атаки на Киев 1 июня / 2 Фотографии

Днепровский район

В Днепровском районе два человека травмированы в результате вражеских обстрелов.

В одном из домов жилого сектора в результате падения пылающих обломков возникло сильное задымление, взрывной волной выбило окна. Повреждения получили припаркованные рядом автомобили, несколько из них сгорели.

Также зафиксировано падение обломков во дворах домов, на проезжей части, зеленых зонах.

Убили ребенка в Международный день защиты! Последствия жестокой атаки на Киев 1 июня / 3 Фотографии

Дарницкий район

В Дарницком районе в одном из домов жилого сектора из-за падения обломков взрывной волной выбило окна. Поврежден трубопровод горячего водоснабжения. Также обломки упали на нежилое здание, зафиксированы разрушения на первом этаже. Падение вражеских обломков также зафиксировано во дворах домов и на проезжей части.

Работа ПВО в ночь на 1 июня 2023

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 1 июня 2023 года уничтожили десять вражеских ракет: семь Искандер-М и три Искандер-К. Эти ракеты были выпущены из Брянской области РФ.

Россияне убили и травмировали детей в Международный день защиты детей. Лишь вчера, в канун этого праздника, президент Украины Владимир Зеленский зачитал воспоминания мальчика из Мариуполя о войне. Кроме этого, он озвучил, сколько детей убила Россия за это время.

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Все фото: КГВА