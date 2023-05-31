Мне не хватило знаний, что делать, когда в дом прилетает…Рассказ киевлянки о том, что происходит после прилета

Украинцы за время войны научились многим вещам. Некоторые из них жизненно необходимы, а другие просто страшные. Хочется, чтобы беды не произошло, но эти знания могут спасти жизнь. Читай, что делать, если в дом попали — рассказ киевлянки по собственному опыту.

Атака по Киеву: история киевлянки от первого лица

Сегодня мы расскажем историю Олеси Бондаренко. В ее дом попали обломки. Она поделилась, как это произошло, и что нужно делать после этого.

Пусть вам это не понадобится, но мне не хватило знаний, что делать, когда прилетает и ты выживаешь, — начинает рассказ женщина.

Все началось с воздушной тревоги. Олеся пряталась в ванной комнате. Сначала она услышала гул и удар. Ее отбросило назад. Затем последовал взрыв. Начал ощущаться запах гари. Олеся растерялась, потому позвонила маме.

Затем она решила схватить свои вещи и прятаться вне квартиры. В пижаме она взяла вещи, выбежала на лестничную клетку. Лифты на ней были выбиты силой удара и втянуты внутрь. Вокруг были дым и гарь, лестница была завалена.

Женщина попыталась постучаться к соседям, к счастью, они еще были дома. В квартире военный начал давать указания, что следует делать.

Он сказал мочить полотенца, чтобы мы могли дышать, потому что никто не понимал, что там на этажах, а сам пошел чистить выход, — рассказывает Олеся Бондаренко.

— Вот я иду, будто в самом лучшем и худшем 7D кино в своей жизни. Во дворе негде ступить, все в огромных камнях, бетоне, стекле, машины все разбиты, кусок дома горит и из него сыпется все вниз. Пошли на паркинг, где было относительно безопасно на фоне всей остальной площади.

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Одна сторона дома стояла целой и невредимой, а вторая разбитой. Сначала женщину забрали родители, потом пришлось вернуться, чтобы забрать авто, которое уцелело благодаря паркингу.

Далее Олеся рассказала, что происходит после того, как ракета или обломки попадают в дом:

Сначала берут показания. Нужно иметь с собой документы. Женщина сказала, что этот процесс долгий и неприятный. Позвонить в полицию и сообщить, что произошло. Дальше дают возможность зайти в квартиру. Там делают осмотр убытков, фотографируют, составляют документы. Их нужно тщательно прочесть и сделать фото. Затем нужно оформить документы в Дія.

Главное — держать себя в руках, потому что в жизни все в 10 раз хуже. А дальше ждать. Сколько — вам никто не скажет, как и что делать и как жить дальше, — говорит Олеся.

Олеся говорит, что она сразу пошла убирать квартиру, выбрасывать стекло и протирать пыль. Это морально помогло ей хотя бы чуть-чуть. Дальше предстоит ремонт.

Женщина говорит, что правило двух стен действительно спасло ей жизнь. Поэтому она желает, чтобы такое никому не пришлось пережить.

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