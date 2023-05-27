Сначала была мамина Макеевка и папин Крым, а потом его родной Бердянск: история защитника Штурмана, прокладывающего путь к деоккупации всей Украины

Первое, что замечаешь — это его глаза. Может, и правда, это определенные окна души, а возможно, просто этот оптимистичный взгляд выбивается из фона, наполненного пикселем.

И правда, сразу думаешь, что командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов 47 бригады Евгений с позывным Штурман — просто неисправимый оптимист. Но он это отрицает. Говорит, что просто умеет хорошо ориентироваться в переменных обстоятельствах.

А еще потому что понимает, что впереди его ждет освобождение родного Бердянска, в котором он родился. Затем мамина Макеевка и папин Крым, где Евгений в детстве проводил каждое лето у бабушки.

От баскетбольной площадки до ТрО — несколько часов

До полномасштабной войны Евгений работал главным специалистом в международном отделе Антимонопольного комитета. Основная работа заключалась в ведении проектов и общении с иностранцами. Были мысли перейти в бизнес-аналитику и запланировано собеседование на 24 февраля.

В преддверии полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Евгений после работы, как и всегда, вышел со своим другом поиграть в баскетбол. Такова уж маленькая традиция, ведь свободное время появлялось только в позднюю пору.

В час ночи игра закончилась, а в четыре часа началась новая реальность. Друг разбудил Евгения со словами, что началась полномасштабная война. Однако это не вызвало особого шока — оба политологи и понимали, к чему все идет после признания “ДНР” и “ЛНР”.

Странно так говорить, но я уже понимал, что будет полномасштабная война.

Незадолго до 24 февраля мужчины даже успели записаться на курсы на полигоне. Но когда оккупанты начали свое наступление, пришлось учиться уже в других условиях.

А сначала необходимо было решить срочные вопросы: собрать вещи, закупить продукты, снять наличные. Перед походом в военкомат встретиться с родными.

Родители Евгения должны были бежать из родного Бердянска, когда российские захватчики были еще на подступах к городу. Мужчина объясняет, что у обоих проукраинская позиция, мама даже организовывала митинги неоднократно, поэтому риск был слишком высоким и семья это понимала.

При встрече озвучил свое решение пойти защищать родную землю. Брат и отец отговаривали, но мама приняла этот выбор. Женщина и сейчас беспокоится. Но военный уверяет, что надеется — ко всему можно привыкнуть.

— В основном скучаю по той жизни, потому что нет времени уделять внимание себе: в физическом, духовном или эмоциональном плане. Но достигнутые результаты работы — поражение врага и освобождение родной земли мотивируют не жалеть себя, а вкладывать больше ресурсов и делать то, на что я пошел, то есть уничтожать врага и освобождать родную землю.

Военный путь Евгения должен был начаться в Соломенском военкомате. Однако там мужчина получил отказ. Ему объяснили, что его военной кафедры недостаточно — нужен опыт.

Следующей была попытка в Соломенской ТрО. Однако там тоже без успеха — все уже было переполнено. В тот определяющий для истории день Евгения ждало только возвращение домой. Около двух-трех дней, когда начинался комендантский час, он не мог ничего делать — только читал новости.

Я понимал, что кто-то воюет за меня и за мою свободу. И для меня было очень тяжело эмоционально воспринимать эти комендантские часы.

Но до того как жизнь города останавливала свое течение, Евгений успевал заниматься волонтерской деятельностью, к которой приобщался еще в школьные годы, когда помогал с проектами для детских домов.

Однако полномасштабная война требовала иного направления благотворительности. Поэтому мужчина сконтактировался с благотворительным фондом, помогающим военному госпиталю, и узнал, что нужно.

Сразу взял все свои деньги и поехал по аптеках. Большинство было закрыто. В первой работавшей Евгения застал сигнал воздушной тревоги, поэтому пришлось искать сначала укрытие, а потом — другую аптеку, где было немалое количество людей.

Очередь меня пропустила, а на половине встретился не очень приятный мужчина, который спросил, кто я, и сказал, что я ничего не знаю и стой в очереди. Меня это очень удивило, но не стал конфликтовать.

Не мог сидеть в штабе, поэтому начал летать

Мужчина до сих пор стремится, чтобы украинское общество продолжало свое развитие, пока он защищает Украину. Присоединиться к защитникам Евгению все же удалось — стал начальником группы планирования в 102 батальоне. Там и получил свой позывной Штурман от начальника разведки.

Штурман, потому что всегда приходил в окопы или на сборах с командирами, показывал им на карте, где они должны стать и где должны копать, что нужно делать.

Сам тоже не отказывался от тяжелой работы и копал окопы, чтобы заниматься разведкой. Когда был на Запорожском направлении, никак не покидала мысль, что его дом в 100 километрах.

Не мог просто сидеть в штабе. Я хотел поражать врага.

На вопрос, как ему удается планировать, когда мир настолько нестабильный, говорит, что в ВСУ гораздо проще в этом отношении.

— У тебя есть количество людей и вооружения. И ты с этим работаешь. Все имеющиеся у тебя ресурсы ты просто используешь и расставляешь их. Планируете так, чтобы это было максимально эффективно. Я думаю, это легче.

Так что начал думать, как это делать эффективно. Ответом стали беспилотные авиационные комплексы — это новейшее вооружение дает возможность подобраться поближе к врагу, чтобы нанести ему как можно больший ущерб.

Но в то же время это можно делать в относительной безопасности, ведь при правильном планировании можно не нести потери. Хотя враг и ставит себе как БпЛА, так и управляющих ими в приоритет на уничтожение.

— Осознавал, что я уже в каком-то плане даже в своей должности начальника группы планирования все сделал и статической остается линия фронта. Поэтому появилось свободное время, чтобы работать на нуле и осваивать новую для себя профессию, а именно внешний пилот беспилотного авиационного комплекса.

Прошел обучение от школы Борывитер в Киеве. А потом открыл сбор на Мавик-3 и начал заниматься корректировкой артиллерии, сбросами. Приезжали разные подразделения специального назначения ВСУ и другие военные формирования.

Поскольку у нас с побратимом были подготовлены позиции, то мы отлично работали с такими подразделениями, которые раскрывали нам новые возможности поражения врага.

Так повышал свой профессиональный уровень, а затем появилась возможность пойти на собеседование в 47 бригаду. После нее Евгений не сразу получил должность командира роты.

Сначала из-за понимания, что он хорошо справляется с документами и планированием, мужчину поставили старшим оперативным дежурным отдела боевого планирования.

47 бригаду я выбрал, наверное, из-за ценностей взаимоуважения и взаимопомощи. Независимо от звания ты всегда получишь совет или помощь.

Кроме того, Евгению очень понравился отбор, потому что он был трехэтапным.

Видел, как непосредственно отбирают людей, желающих уничтожать врага и защищать Украину от захватчиков.

Когда только появилась возможность и анонс от Генштаба о создании роты ударных беспилотных авиационных комплексов, Евгений сразу предложил командованию свою кандидатуру, чтобы создать такое подразделение. После этого получил подтверждение и прошел повышение в Житомирском военном институте на должность ротного.

Раньше ему сложно было подумать даже, что станет когда-нибудь военным. Хотя и с 2015 года с семьей помогал ВСУ. А теперь Евгений не только в армии, но и занимается технологиями, которые стали одними из тех, что изменили ход войны.

Мне нравится, что беспилотные авиационные комплексы — это gamechanger (с английского “вещь, изменяющая ход игры”, — ред.) в этой войне, открывшая очень много возможностей как для артиллерии, так и для пехоты и танков.

Евгений добавляет, что это оружие очень важно, ведь помогает безопасно поражать врага с максимальной эффективностью.

Сам мужчина уверен, что на своей должности должен не только быть искусным пилотом, но и применять навыки планирования: начиная от того, как управлять дроном, заканчивая пониманием, какие бывают виды взрывчатки или как правильно выкопать окоп.

Мне нравится, что я могу дать своему личному составу все необходимые инструменты для работы, чтобы это было безопасно и эффективно.

Меньше нравится в войске Евгению бюрократический аппарат. Ведь уверен, что может сделать больше не с бумажками и ноутбуком, а в работе со своим личным составом.

Поэтому иногда его спасает прямолинейность. По крайней мере он в этом уверен, ведь спокойно может найти номер нужного командира, чтобы получить все необходимое для своего личного состава.

— Я объясняю, почему мне нужно получать вооружение быстрее или какие у меня есть проблемные вопросы. То есть напрямую общаюсь с командованием сразу, а не через несколько человек, потому что это дает большую эффективность для моего личного состава.

На войне Евгений не только изменил концепцию своей жизни, где непонятно, каким будет твое будущее, но и научился еще больше ценить свою работу.

Чем больше ты делаешь, чем эффективнее и быстрее появляется результат, тогда ты получаешь это удовольствие и спокойствие в душе.

Поэтому стремится после победы Украины сначала немного побыть наедине, а потом, возможно, с друзьями поехать в Крым.

А еще надеется военный, что сможет после победы посетить погибших побратимов, а также выразить их родственникам благодарность за настоящих воинов, неоднократно спасавших жизнь другим.

Сейчас, конечно, не самый лучший этап в жизни каждого. Однако и не самый плохой, уверен Евгений. Он ведь принял эту войну как факт и начал поиски того, как быть в ней полезным. Так что на страхи и переживания не остается места, даже когда попадает под обстрел. Говорит, просто делает, что может, лежит. На этих словах он начинает смеяться.

Когда-то каждый военнослужащий просто сказал себе: “Я умру. А когда это произойдет? На этой войне или в моей кровати, когда мне будет 80? Это произойдет”. Но сам факт того, что ты причастен к большему, к этой части в истории мира, в освобождении родной земли, вдохновляет.

Другим украинцам военный тоже советует думать сначала о том, возможно ли как-то повлиять на ситуацию, и правильно анализировать свои ресурсы. А еще делать то, что по душе. Найти свое дело и идти к ней.

Признается, что если бы даже не удалось попасть в Вооруженные силы Украины, то продолжил бы заниматься волонтерством.

Чтобы эмоционально быть на позитиве, я бы занимался тем, что обезболивает мою душу во время таких тяжелых периодов, как война.

Последнее ли это противостояние с нашим извечным врагом — Евгений не уверен. В своих раздумьях он опирается на исторический путь России как империи окупантов.

Поэтому склоняется к тому, что даже после выхода на границы 1991 года необходимо будет аккумулировать ресурсы и учиться, а также бороться с коррупционной составляющей системы. Не уверен, что захватчики смогут смириться с чувством унижения.

Все сохраняем, все контролируем, чтобы быть еще более подготовленными.

Нам нужно объединиться как общество вокруг нашего языка, культуры, веры и идентичности

В заключение говорим с Евгением о развитии украинцев и влиянии войны на нас всех. Военный уверяет, что общество с начала войны начало меняться. Однако после 24 февраля она задела большее количество людей.

Люди просто осознали всю угрозу для себя и желание отстаивать то, что у них есть. И это объединило общество против одного врага.

Евгений пытается видеть как положительные сдвиги, так и устаревшие тенденции, над которыми придется поработать. Речь идет как о культурной и языковой составляющих, так и о правовой. В частности, можно говорить о переходе на украинский язык, а также становиться более вовлеченными в политическую жизнь и контроль кандидатов, чтобы те работали в интересах общества.

Все для того, чтобы уменьшить уровень коррупции, а также выбирать кандидатов на выборах, которые действительно будут действовать в интересах общины населенных пунктов. Только в этих условиях, говорит Евгений, возможны большие изменения.

Стоит отдавать себе отчет в том, что если ты хочешь обмануть государство, то потом оно не сможет защитить тебя.

Военного до сих пор удивляет, как его знакомые делают вещи, которые, по его мнению, должны быть искоренены, чтобы действительно жить как в европейском обществе.

Но в то же время невероятно вдохновляет поддержка украинцев и желание помочь. Особенно когда отдать последнее готовы те, кто практически все потерял.

Надеюсь, что мы сможем в будущем после нашей победы построить реально сильную, прочную и независимую страну.

В победе и сомнений быть не может, ведь внутренние чувства украинцев, которые основываются на историческом наследии и национальном характере, только еще раз подчеркивают — мы не любим, когда нас контролируют, и мы не будем рабами.

Каждый военнослужащий, каждый украинец и все, кто помогают ВСУ, скажут, что я лучше умру, чем буду жить в России.

— Из украинцев никто не хочет жить в России. Потому что видит, как они живут и занимаются тем, что нас называют нацистами, и говорят, что нас нужно освободить.

Ладно, мы покажем вам, что такое реальная свобода

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Но бывают жизненные истории, в которых война встречается не раз и даже не дважды. И, к сожалению, порой рассказывать их приходится уже не тем, кто их проживал, а их детям. Читай, как война в Афганистане, убежище в детстве и отсутствие гражданства не помешали Халиду любить Украину и отдать свою жизнь, защищая ее.

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