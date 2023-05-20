В гражданской жизни был организатором событий, а сейчас кормит до 500 бойцов: история Алексея с позывным Йогурт

Алексей с позывным Йогурт до полномасштабной войны был известным организатором танцевальных и гастрономических фестивалей, а также забегов с препятствиями. Он любил создавать атмосферу музыкой на вечеринках и фестивалях, которые сам устраивал.

С марта 2022 года его основное занятие — кормить людей. Сначала он кормил гражданских, которые ремонтировали военную технику. А сейчас — военных, которые защищают мирное население.

В 47-й бригаде Магура Алексей занимает должность старшего повара.

Его основная задача — кормить военных вкусно, полезно, своевременно и разнообразно. Количество бойцов, которых надо накормить, может колебаться от 26 до 500.

Алексей как старший повар делится мыслями о своей работе:

Еда — это топливо для нашего организма. Ее качество и вкус напрямую влияют на настроение бойца. И то, с каким настроением повар насыпает очередную порцию, тоже важно! Даже самые строгие военнослужащие после вкусного обеда становятся котиками.

Алексей откровенно рассказывает, что в 2005 году он избежал призыва в армию советского формата. Но добровольно присоединился к 47-й бригаде Магура, потому что верит, что с правильным командованием возможно реформировать даже сложные армейские структуры.

Для Алексея армия — это место для саморазвития. Хотя иногда это трудно, но всегда интересно.

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Его совет для гражданских людей: если вы собираетесь в ВСУ, не сомневайтесь. Время для размышлений уже прошло.

Для тех, кто остается в тылу, — помогайте военным. Поддержка сзади очень важна. Подготовка, изучение тактической медицины и навыки ментального восстановления также имеют большое значение.

Мотивация на всех одна — скорейшее приближение дня победы!

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