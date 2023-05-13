Армии нужны бойцы, иначе не будет ни людей, ни страны! История снайпера Зозулі, которая методически уничтожает врага

Когда-то журналист, а теперь профессиональный снайпер с позывным Зозуля. За свои 32 года она уже дважды присоединялась к рядам ВСУ. Она убеждена, что армии нужны люди, чтобы наша страна защитила себя и устояла. Никто не сделает этого за нас — обычных людей.

Зозуля служит в 47-й бригаде, не жалуется ни на жару, ни на холод. Делает свою работу — выслеживает мишень, метко стреляет и методически уничтожает врага. Она рассказала, как работают снайперы.

Дважды становилась в ряды ВСУ

Зозуля рассказывает, что снайперы на заданиях невидимы, а в жизни их лица неизвестны. Женщина впервые подписала контракт еще в 2016 году, хотя порывалась и раньше.

Я очень хотела присоединиться к службе в 2014 году, но не имела ни знаний, ни навыков. Ходила всюду, куда только можно было пойти, где чему-то учат.

И вот в 2016 году я поняла, что у меня уже есть какие-то навыки, — говорит она.

Тогда снайпер отслужила контракт в 58-й бригаде и вернулась в гражданскую жизнь. Но после 24 февраля 2022 года снова взяла в руки винтовку.

— Война России против Украины была на маленькой части Украины, а теперь она на тысячи километров фронта. Больше ничего не изменилось. Поэтому для меня как тогда, так и сейчас — это защита своей территории, — акцентирует она.

О работе снайперов и вооружении

Снайперы всегда работают парами. Один стреляет, другой наблюдает и корректирует. Рабочее оружие Зозули — американская винтовка на базе Savage в 338 калибре. У напарника всегда с собой труба, штатив и дублирующее оружие.

— Второй номер снайпера должен быть всегда возле него, чтобы увидеть, куда идет пуля и скорректировать ее. Чтобы вторым выстрелом можно было совершенно точно скорректировать мишень, — объясняет военная.

Вооруженный снайпер и дальномером. Он точно определяет дистанцию. А еще никак без метеостанции, в которую встроен баллистический калькулятор.

— Он измеряет ветер, направление ветра, влажность, все данные, которые нам нужны, чтобы сделать выстрел, — говорит женщина.

Также снайперы имеют свою огневую группу, прикрывающую их на задании.

— На этапе, когда мы идем туда и обратно, прикрытия для снайперов — едва ли не важнее самих снайперов.

У снайперов оружие тяжелое, медленное, им ничего нельзя сделать на короткой дистанции, — комментирует военная.

Зозуля в подразделении абсолютно ровна с мужчинами. Не жалуется, а методично делает свою работу.

— Она делает свою работу даже намного лучше некоторых из нас, потому что старается прежде всего ради победы. Дает понять: “Ребята, я вместе с вами. Я здесь не девушка, а прежде всего солдат”, — рассказывает о Зозуле собрат.

Саму женщину очень сердит, когда украинцы ищут тысячи причин, чтобы не идти к рядам ВСУ. Объясняет очевидные вещи: чтобы война поскорее закончилась, армии нужны бойцы. Иначе не будет ни людей, ни страны.

— Нужно для себя понять, что это неотвратимая вещь. Выезд из страны — это не ограничение конституционных прав. Продолжается война, нужно сделать что-нибудь, чтобы эта страна осталась, — убеждена женщина-снайпер.

Важно понять, что сейчас мы отстаиваем свою свободу и независимость. Если уступить и дать слабину, эта история будет повторяться по кругу. Ранее мы рассказывали историю военного с позывным Стрела. Он акцентировал на важности украинского сопротивления.

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