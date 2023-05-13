Армії потрібні бійці, інакше не буде ні людей, ні країни! Історія снайперки Зозулі, яка методично знищує ворога

Колись журналістка, а тепер — професійна снайперка на псевдо Зозуля. За свої 32 роки вона вже двічі приєднувала до лав ЗСУ. Вона переконана, що армії потрібні люди, щоб наша країна захистила себе і вистояла. Ніхто не зробить цього за нас, звичайних людей.

Зозуля служить у 47-ій бригаді, не скаржиться ні на спеку, ні на холод. Робить свою роботу — вистежує мішень, влучно стріляє і методично знищує ворога. Вона розповіла, як працюють снайпери.

Двічі ставала до лав ЗСУ

Зозуля розповідає, що снайпери на завданнях невидимі, а в житті їхні обличчя невідомі. Жінка вперше підписала контракт ще у 2016 році, хоча поривалася й раніше.

Я дуже хотіла приєднатися до служби у 2014 році, але не мала ні знань, ні навичок. Ходила усюди, куди лише можна було піти, де чомусь навчають.

І от у 2016 році я зрозуміла, що я вже маю якісь навички, — каже вона.

Тоді снайперка відслужила контракт у 58-ій бригаді та повернулася в цивільне життя. Але після 24 лютого 2022 року знову взяла до рук гвинтівку.

— Війна Росії проти України була на маленькій частині України, а тепер вона на тисячі кілометрів фронту. Більше нічого не змінилося. Тому для мене як тоді, так і зараз — це захист своєї території, — акцентує вона.

Про роботу снайперів та озброєння

Снайпери завжди працюють парами. Один стріляє, інший спостерігає та корегує. Робоча зброя Зозулі — американська гвинтівка на базі Savage в 338 калібрі. У напарника завжди із собою труба, тринога та дублювальна зброя.

— Другий номер снайпера має бути завжди біля нього, щоб побачити, куди іде куля і скорегувати її. Щоб другим пострілом можна було абсолютно точно скорегувати мішень, — пояснює військова.

Озброєний снайпер і далекоміром. Він точно визначає дистанцію. А ще ніяк без метеостанції, в яку вбудований балістичний калькулятор.

— Він вимірює вітер, напрям вітру, вологість, всі дані, які нам потрібні, щоб зробити постріл, — говорить жінка.

Також снайпери мають свою вогневу групу, яка прикриває їх на завданні.

— На етапі, коли ми йдемо туди та назад, прикриття для снайперів — ледь не важливіші за самих снайперів.

У снайперів зброя важка, повільна, нею нічого не можна зробити на короткій дистанції, — коментує військова.

Зозуля у підрозділі абсолютна рівна з чоловіками. Не скаржиться, а методично робить свою роботу.

— Вона робить свою роботу навіть набагато краще за декого з нас, бо старається насамперед заради перемоги. Дає зрозуміти: “Хлопці, я разом з вами. Я тут не дівчина, а насамперед солдат”, — розповідає про Зозулю побратим.

Саму снайперку дуже сердить, коли українці шукають тисячі причин, щоб не йти до лав ЗСУ. Пояснює очевидні речі: щоб війна якомога скоріше закінчилася, армії потрібні бійці. Інакше не буде ні людей, ні країни.

— Потрібно для себе зрозуміти, що це невідворотна річ. Виїзд з країни — це не обмеження конституційних прав. Триває війна, потрібно зробити щось, щоб ця держава залишилася, — переконана снайперка.

Важливо зрозуміти, що зараз ми відстоюємо свою свободу та незалежність. Якщо поступитися та дати слабину, ця історія повторюватиметься по колу. Раніше ми розповідали історію військового на псевдо Стріла. Він акцентував на важливості українського спротиву.

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