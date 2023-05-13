Розповіді

Армії потрібні бійці, інакше не буде ні людей, ні країни! Історія снайперки Зозулі, яка методично знищує ворога

Оксана Михайлова 13 Травня 2023, 12:00
Історія снайперки на псевдо Кукушка про роботу на фронті

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