Если мы не победим, история будет повторяться: военный Стрела о значимости украинского сопротивления

Украинские военные сейчас отважно защищают родную землю, потому что знают: история циклична, так что если не сейчас, воевать с оккупантами придется следующим поколениям.

К памяти о своих предках обращается и наш сегодняшний герой истории — военный Александр с позывным Стрела.

О своей мотивации уйти на фронт и о чем вспоминает в критические для себя моменты, он рассказал 24 ОМБр имени короля Данила.

Продолжает дело предков

В 28 лет Александр, родом из Львовской области, отправился в военкомат сразу на второй день полномасштабного вторжения.

Признается: большая война стала для него неожиданной, но у Стрелы был военный опыт. Его он получил еще во времена АТО или ООС.

Тогда, честно говоря, никто не знал, что будет, но все сознательные люди понимали, что нужно идти. Кто, если не мы? — вспоминает Стрела.

Его война началась с должности инструктора: учил тех, кто пришел в Вооруженные силы Украины без опыта. Впоследствии военный и сам присоединился к 24 ОМБр имени короля Данила. Теперь Стрела с подразделением находится в Донецком направлении.

Мужчина воюет не только за наше настоящее и будущее, но и за славное украинское прошлое.

— Мы делаем то, что делали наши предки с давних времен, еще со времен казачества и Украинской повстанческой армии. Мой поселок в Самборском районе, Стрелки, — родина основания Украинских сечевых стрелков — усусов — гордо говорит Стрела.

Отсюда и происхождение военного позывного.

О мотивации на фронте

Стрела рассказывает, что в трудные для себя моменты он мотивируется историями со своего места рождения. А таких есть немало.

— У меня дома в 2011 году было торжественное открытие вокзала, построенного еще при Австро-Венгерской империи. Его реставрировали и там, где перебирали железнодорожную дорогу, находили остатки людей, связанных колючей проволокой.

В колодце, из которого я в детстве пил воду, нашли остатки двух человеческих тел, что также были колючей проволокой связаны.

Потом, помню, один дедушка рассказывал, что на каштанах, что до сих пор растут там, НКВД повесило его мать и младшего брата, потому что решило, что она — связевой УПА, — объясняет военный.

На момент 24 февраля 2022 года я понял, что если сознательные люди не пойдут сюда защищать территорию украинского государства, то противник зайдет в наши родные села и города и снова будет повторяться эта история.

У нас нет выбора. Мы должны победить, — резюмирует Стрела.

Для многих украинцев полномасштабное вторжение началось еще за неделю до 24 февраля. Историю кинолога-пограничника, пережившего контузию и потерю своей собаки, мы писали в нашем другом материале.

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Фото: Константин и Влада Либеровы.