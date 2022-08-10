У нас война началась 17 февраля — кинолог-пограничник о безумных обстрелах, контузии и боли от потери служебной собаки Дели

Павел Жариков — кинолог. С 2018 года мужчина вместе со своей служебной собакой немецкой овчаркой по кличке Дели служил в Мариуполе, а с 2020 года работал в Луганском пограничном отряде в городе Счастье.

Он одним из первых встречал русских военных во время полномасштабного вторжения. Говорит, что для них в Счастье все началось еще до 24 февраля.

Начало полномасштабной войны

У нас война началась с вечера 17 февраля. Тогда еще функционировало КПВВ Счастье и был пропуск гуманитарной помощи — они возвращались уже вечером с временно оккупированной территории Луганской области. Тогда начался обстрел КПВВ, — рассказывает Павел Жариков.

Город Счастье расположен в 15 км от временно оккупированного Луганска. Военнослужащие понимали угрозу и возможные быстрые темпы продвижения россиян. 20 февраля Счастье начали массово обстреливать из реактивных систем залпового огня.

— С 20 числа мы совместно с подразделением Айдар начали выставлять по всему городу небольшие группы по пять – семь человек для охраны города и недопущения проникновения диверсионно-разведывательных групп.

24 февраля утром наше подразделение было частично рассредоточено по городу, основные силы были на отделе. Мы осуществляли охрану пограничной комендатуры быстрого реагирования. В 04:30 начались массированные обстрелы, — вспоминает Павел.

Пограничники получили команду занимать круговую оборону для отпора агрессии Российской Федерации. Российские войска были очень близко. В Луганской области до линии столкновения была наименьшая дистанция — всего 1 км от отдела до КПВВ.

24 февраля утром Павел охранял военный городок, когда начались массовые обстрелы.

— С 04:30 нас начали очень интенсивно обстреливать — многие системы попадали по городу. И это продолжалось до 07.30. Впоследствии в центре была слышна стрельба ближнего боя.

Уже в 08:30 в 100 м от нас мы увидели российскую тяжелую военную технику, — рассказывает кинолог.

На помощь десяти пограничникам, стоявшим возле городка, пришло подразделение Айдар из 40 человек. Однако преимущество было на стороне врага и в количестве людей, и в технике.

— Завязался бой, началась перестрелка со стрелковым оружием. Но мы бы, наверное, не вытянули этого наступления, если бы не вооруженные силы бригады.

Они подъехали где-то через десять минут с начала боя и уже крупнокалиберным оружием начали давать отпор. Благодаря этому мы получили небольшой коридор, по которому смогли отступить на вторую линию, — говорит Павел.

Поиски Дели

Однако отступать пришлось без своей собаки. Дели осталась на другом конце города, куда уже зашли оккупанты.

— Наши вольеры были на отделе пограничной службы Счастья. Я физически туда уже не мог добраться, чтобы забрать свою собаку, поэтому попросил ребят, чтобы хотя бы выпустили ее, потому что забрать такую ​​большую собаку было невозможно. Оттуда люди выходили пешком, это был такой хаос, — делится мужчина.

Из-за интенсивных обстрелов связи в городе не было. На следующий день после отступления Павлу удалось дозвониться соседке, которая осталась в Счастье. Мужчина попросил ее найти его Делю.

— Оставшиеся свидетели рассказали, что туда, откуда я выходил, пришла моя собака и там сутки прождала меня под калиткой. Потом я попросил гражданских разыскать и забрать мою собаку к себе.

Мне отписали, что Делю забрали, все нормально. С того времени, 28 февраля, связи с ними уже нет, — признается кинолог.

Наступление россиян на Луганскую область

Павел говорит, что еще 17 февраля после первого обстрела КПВВ, на котором были гражданские, понял, что будет большое вторжение. Но таких масштабов никто не представлял.

— Оно как-то предчувствовалось, но чтобы столь масштабно, такого никто не ожидал. Они там со Счастьем за три часа сделали то же, что за всю войну сделали с Черниговом, с Харьковом.

Очень многие дома пострадали, очень много частного сектора повреждено, — делится Павел.

Первое вторжение пограничники вместе с военными ВСУ отбили, но уже через четыре часа россияне подвинули полномасштабно. Остановить это наступление, говорит Павел, было практически невозможно, ведь оккупанты нагнали очень много тяжелой техники. Отступать тоже приходилось непросто.

Мы выходили очень тяжело: и пешком, и на машинах, нас постоянно сопровождал Град. Где-то километров 20 от Счастья мы то ехали, то шли под постоянными обстрелами, — вспоминает кинолог.

Впоследствии Павла с коллегами направили на усиление подразделений ВСУ в Старобельск. Там, говорит, было много пограничников, терробороны, многие местные помогали питанием и водой.

— Мы провели там ночь. На территории старого здания спали на холодном бетоне, легли все так друг возле друга. В 04:30 начался крупнокалиберный обстрел, и сдержать там русскую технику тоже не было возможности — там было более 100 единиц тяжелой техники.

Они брали город в кольцо. У нас была одна дорога через мост, и мы вышли по ней — была команда отступать, — рассказывает Павел.

Впоследствии его с коллегами направили в Днепр на перегруппировку. А с 1 марта группы пограничников раскинули и присоединили к вооруженным силам разных бригад. Отряд Павла работал под Северодонецком, Лисичанском и Кременной.

Боевое ранение

15 апреля возле села Ямполевка недалеко от Кременной Павел получил ранение. Российские войска стояли тогда в 1,5 км от позиций украинских военных.

В тот вечер военные заметили круживший над ними русский беспилотник Орлан. Сбить его не удавалось, потому что летел слишком высоко.

Когда аппарат засек позиции украинских военных, начались артиллерийские обстрелы, а затем прилетели беспилотники камикадзе.

— Я с товарищем стоял спиной к озеру, а нам из блиндажа начали кричать, что на нас что-то летит. Не знаю, то ли паника, то ли какой-то ступор, мы просто вдвоем развернулись к этому летательному аппарату и открыли огонь.

Где-то на 15-й выстрел я попал в крыло, и он перевернулся, сдетонировал буквально в 5 м от нас. Взрывной волной меня отбросило в блиндаж, и я потерял сознание.

Когда меня привели в чувство, шла кровь из уха, мне стало плохо и меня эвакуировали, — вспоминает Павел.

Его сначала направили в госпиталь в Часов Яр, затем перевезли в Днепр, а впоследствии — в Киев. Мужчина получил контузию и травму спины, где от удара была большая гематома.

2,5 месяца продолжалось лечение и реабилитация. Павлу пришлось восстанавливать и нервную систему.

У меня начались потери сознания, звон в ушах, было большое давление 200 на 100, тошнота. Мне до сих пор тяжело спать. Сейчас жду повторного обследования, — делится Павел.

На восстановление здоровья мужчине требуется не менее полугода. Он готов продолжать службу, но самая большая его мечта сегодня — вернуть свою собаку.

— Это первая моя собака, и мне очень тяжело. Но я надеюсь, что мы вернемся туда, чтобы ее забрать. Как минимум, забрать своего члена семьи, можно так сказать. Пока к другой собаке я не готов, — говорит кинолог.

На передовой рядом с защитниками часто можно увидеть домашних питомцев. Обычно это животные, которых не смогли увезти хозяева во время эвакуации.

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