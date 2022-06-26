Четвероногие помощники украинских защитников: история боевой собаки Камбуза на передовой

На передовой рядом с защитниками часто можно увидеть домашних питомцев.

Обычно это животные, которых не смогли забрать хозяева во время эвакуации. Эта история собаки, по имени Камбуз.

К позициям наших бойцов собачка пришла сама. Любимое место четырехлапого – возле кухни, потому и назвали его – Камбуз.

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Парни отмечают, что пес очень умен, и помогает солдатам с ночным и дневным дежурством, но не лает.

Есть у Камбуза и слабости. Когда он видит четырехлапых подружек, то покидает боевые позиции на неделю, но бойцы с пониманием относятся к любовным вылазкам пса.

Напомним, что ранее мы рассказывали о псе, сбежавшем от оккупантов, чтобы служить Нацгвардии.