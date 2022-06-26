Чотирилапі помічники українських захисників: історія бойового собаки Камбуза на передовій

На передовій поряд з захисниками часто можна побачити домашніх улюбленців.

Зазвичай це тварини, яких не змогли забрати господарі під час евакуації. Ця історія собаки, на ім’я Камбуз.

До позицій наших бійців песик прийшов сам. Улюблене місце чотирилапого — біля кухні, тому і назвали його — Камбуз.

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Хлопці відмічають, що пес дуже розумний, і допомагає солдатам з нічним та денним чергуванням, але не гавкає.

Є у Камбуза і слабкості. Коли він бачить чотирилапих подружок, то покидає бойові позиції на тиждень, але бійці з розумінням ставляться до любовних вилазок пса.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про пса, який втік від окупантів, щоб служити Нацгвардії.