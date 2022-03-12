Ризикуючи життям, вона рятувала песиків! Історія дівчини з Ірпеня, яка стала відомою на весь світ

Вона рятувала тварин, ризикуючи власним життям.
Волонтерці Анастасії Тихій вдалося вивезти з Ірпеня майже два десятки собак з інвалідністю.
Три години вони йшли пішки дорогою, яку тримають під постійним прицілом окупанти.
На питання, чи страшно було їй під обстрілами евакуйовувати тваринок, дівчина відповіла ствердно.
Страшно. У нас у сусідній будинок влетів снаряд, але не вибухнув. Нам пощастило. Навколо все було розстріляно. Наша вулиця — єдина, що лишилася цілою.
Страшно. У нас у сусідній будинок влетів снаряд, але не вибухнув. Нам пощастило. Навколо все було розстріляно. Наша вулиця — єдина, що лишилася цілою.
Історію неймовірної людяності в ці складні часи дивіться у сюжеті.