Ризикуючи життям, вона рятувала песиків! Історія дівчини з Ірпеня, яка стала відомою на весь світ

Вона рятувала тварин, ризикуючи власним життям.

Волонтерці Анастасії Тихій вдалося вивезти з Ірпеня майже два десятки собак з інвалідністю.

Три години вони йшли пішки дорогою, яку тримають під постійним прицілом окупанти.

На питання, чи страшно було їй під обстрілами евакуйовувати тваринок, дівчина відповіла ствердно.

Страшно. У нас у сусідній будинок влетів снаряд, але не вибухнув. Нам пощастило. Навколо все було розстріляно. Наша вулиця — єдина, що лишилася цілою.

Історію неймовірної людяності в ці складні часи дивіться у сюжеті.