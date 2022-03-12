Рискуя жизнью, она спасала собачек! История девушки из Ирпеня, ставшей известной на весь мир

Она спасала животных, рискуя своей жизнью.

Волонтеру Анастасии Тихой удалось вывезти из Ирпеня почти два десятка собак с инвалидностью.

Три часа они шли пешком по дороге, которую держат под постоянным прицелом оккупанты.

На вопрос, страшно ли было ей под обстрелами эвакуировать животных, девушка ответила утвердительно.

Страшно. У нас в соседний дом влетел снаряд, но не взорвался. Нам повезло. Вокруг все было расстреляно. Наша улица – единственная, что осталась целой.

Историю невероятной человечности в эти сложные времена смотрите в сюжете.