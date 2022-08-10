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У нас війна почалась 17 лютого — кінолог-прикордонник відверто про втрату службової собаки Делі

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 10 Серпня 2022, 19:00
У нас війна почалась 17 лютого — кінолог-прикордонник відверто про втрату службової собаки Делі

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