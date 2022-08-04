Розповіді

Війна — це тонкість та наука. Історія Героя України Кирила Вереса про роботу на передовій та амбітні плани

Олена Яковлєва, редакторка сайту 04 Серпня 2022, 22:00
Історія Кирила Вереса - майора ЗСУ та Героя України

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Війна — це тонкість та наука. Історія Героя України Кирила Вереса про роботу на передовій та амбітні плани
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