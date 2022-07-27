Змінив затишний кабінет на окопну практику! Історія викладача, який захищає Україну на фронті

Усміхнений войовничий бородань, що зараз воює в силах ТрО — викладач запорізького вишу. Тут він зветься Сват. І в такому вигляді, каже, колеги його геть не впізнають.

— Ніхто не впізнає. Ну, ми собі дали слово: як закінчиться війна — тоді збриємо бороду.

12 років підполковник у відставці викладав на військовій кафедрі університету. Та як почалася навала, змінив затишний кабінет теоретика на окопну практику.

Як можна не йти, як таке трапляється? Як я можу не захищати, як я навчаю цього?

Зізнається, між теорією та практикою — прірва. Натомість Сват нині напевне знає, про що згодом доцільніше розповідати студентам на заняттях.

— Дуже багато уваги треба приділяти інженерній підготовці, підготовці по саперному ділу. Зараз це дуже, дуже важливо. Ну і звісно — це розвідка.

В окопах визвольної війни викладач Сват узявся збирати колекцію для рідної кафедри вишу. Тримає в багажнику частину, але зізнається — це лише її мала частина.

— Та уже хлопці приїздять спеціально, привозять для мене. Знають, що викладачу треба.

Геть інша, стихійна, так би мовити, колекція — щодня перед очима вояка на псевдо Гала. Просто неба, звідки лунає гуркіт.

— Це — лахи окупантів, що орудували в цій місцині. Потім наші дали чужинцям вогневого копняка й ті звідси чкурнули. Доля багатьох, що засвідчує, приміром, ось цей дірявий шолом, — неприваблива.

56-річний Сват розповідає: частину своєї колекції озброєння та боєприпасів уже доправив до університету. Мріє влаштувати там музей цієї війни — після перемоги в ній.

— Треба щось хлопцям привезти та показати. Коли після цього я буду їх далі навчати.

Показати, чим ми б’ємо, чим ворога знищуємо. Щоб вони бачили це наочно.

І таких людей, що нині творять історію для своїх студентів, насправді багато. Раніше ми розповідали про професора з Ужгорода, який свої лекції проводить прямо в окопах.

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