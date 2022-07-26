Герої без автомата: сильна історія про те, як ДСНС врятували з-під завалів юну гімнастку

Російські ракети масово летять по наших містах із перших днів повномасштабного вторгнення. Вони влучають у торгові центри, ринки, площі та житлові будинки. Проте українські рятувальники роблять усе можливе і неможливе, щоб вибороти життя кожного дорослого та малечі.

26 червня Київ знову здригнувся від ракетних обстрілів. Тишу суботнього ранку розірвали звуки пожежних та швидких машин.

Рятувальник Артур Маркотенко ділиться, що тоді сказали, що під завалами, ймовірно, можуть бути люди. На місці влучання снаряда було відкрите полум’я, а навколо – задимлення. Коли почули крики та прохання про допомогу, зрозуміли, що під завалами знаходиться дитина.

Дістати дівчинку допомогли медики ДСНС, які зазвичай їдуть на виклики, щоб надати першу допомогу у разі необхідності самим рятувальникам. Однак того дня фельдшер-рятувальниця Оксана Узварик без вагань залізла під бетонну плиту, щоб допомогти дитині.

Дівчинка взагалі молодець. З довірою та без паніки. Не за віком була у критичній ситуації дорослою.

Коли дитина просила про допомогу, то рятувальники не могли стримати сліз. Артур Маркотенко говорить, що найбільше переймались, що може щось трапити непередбачуване, що завадить порятунку.

Батько дівчинки загинув на місці, а маму дістали з-під завалів пізніше. У їх квартирі нічого не вціліло, окрім дитячого купальника для змагань з гімнастики. Виявилась, що це був перший костюм дівчинки, у якому вона заробила свої медалі.

Рятувальник Артур Маркотенко разом із колегами за кілька днів після вибуху поїхав провідати дитину в лікарні.

Я переймався за неї, наче за рідну.

Маленька Женя на знак подяки подарувала рятувальникам малюнок, який тепер висить на стіні в Артура.

Кожен ранок заходжу в кабінет, бачу малюнок і день починається з посмішки.

А поки одні міста оговтуються після ворожих обстрілів, інші здригаються від нових вибухів. Читай, які наслідки ракетного удару по Чугуєву.

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