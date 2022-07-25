Україна

Росіяни рівняють Харківщину з землею старими радянськими ракетами — наслідки обстрілів 25 липня

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 25 Липня 2022, 17:30

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