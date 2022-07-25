Росіяни рівняють Харківщину з землею старими радянськими ракетами — наслідки обстрілів 25 липня

Уже другу добу поспіль штаб оборони не фіксує обстрілів російської армії по Харкову. Натомість окупанти продовжують обстріли Чугуєва.

Минулої ночі під ударом опинилися житлові будинки, ліцей, Будинок культури, де переховувались від обстрілів місцеві жителі.

Наслідки обстрілів Харківщини 25 липня

Трьох людей рятувальники звільнили з-під завалів уночі. Ще одного чоловіка ДСНС врятувала вже вранці, він дивом не дістав значних ушкоджень. Пошук решти постраждалих триває.

Внаслідок масованого ракетного удару сьогодні близько третьої ночі місцевий Будинок культури вщент зруйнований. Люди намагаються врятувати речі з-під завалів. Тут зберігали гуманітарну допомогу, яку сьогодні планували роздавати багатодітним сім’ям.

Відомо, що під завалами досі перебувають троє людей — 39-річний чоловік-волонтер та двоє жінок. На місці працюють рятувальники та комунальники, їм допомагають місцеві.

За даними поліції, російські окупанти обстріляли Чугуїв 12 ракетами.

— Одна з ракет залишилась цілою, вона випущена зі сторони Бєлгорода.

Це старий радянський мотлох, який вони останнім часом активно застосовують для ураження мирного населення, — каже начальник Головного управління Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко.

46-річна жінка та четверо чоловіків урятувалися.

Мансура дістали з-під завалів. Він розповідає, що тільки вони лягли спати, почався ракетний удар і його завалило. Дістати поміж завалів вдалося через чотири – п’ять годин. Його брат досі перебуває там.

Міський голова Чугуєва Галина Мінаєва закликає мешканців обмежити пересування містом, адже з кінця червня воно перебуває під щільним вогнем окупантів.

Раніше ми розповідали, як розбомблений ліцей Гостомеля відбудовується і готується до навчання.

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