Россияне ровняют Харьковскую область с землей старыми советскими ракетами — последствия обстрелов

Уже вторые сутки подряд штаб обороны не фиксирует обстрелов российской армией Харькова. Зато оккупанты продолжают обстрелы Чугуева.

Минувшей ночью под ударом оказались жилые дома, лицей, Дом культуры, где скрывались от обстрелов местные жители.

Последствия обстрелов Харьковской области 25 июля

Троих человек спасатели освободили из-под завалов еще ночью, еще одного мужчину ГСЧС спасли уже утром, он чудом не получил значительных повреждений. Поиск остальных пострадавших продолжается.

В результате массированного ракетного удара сегодня около трех ночи местный Дом культуры полностью разрушен. Люди пытаются спасти вещи из-под завалов. Здесь сохраняли гуманитарную помощь, которую сегодня планировали раздавать многодетным семьям.

Известно, что под завалами находятся три человека — 39-летний мужчина-волонтер и две женщины. На месте работают спасатели и коммунальщики, им помогают местные жители.

По данным полиции, российские оккупанты обстреляли Чугуев 12 ракетами.

— Одна из ракет осталась целой, она выпущена со стороны Белгорода.

Это старый советский хлам, который они в последнее время активно применяют для поражения мирного населения, — говорит начальник Главного управления Нацполиции Харьковской области Владимир Тимошко.

46-летняя женщина и четверо мужчин спаслись. Мансура достали из-под завалов. Он рассказывает, что они легли спать, начался ракетный удар и его завалило. Достать из завалов удалось через четыре – пять часов. Его брат все еще находится там.

Городской голова Чугуева Галина Минаева призывает жителей ограничить передвижение по городу, ведь с конца июня он находится под плотным огнем оккупантов.

Ранее мы рассказывали, как разбомбленный лицей Гостомеля отстраивается и готовится к обучению.

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