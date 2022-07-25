Еще не детский смех, но уже звуки восстановления! Разбомбленный лицей Гостомеля готовится к обучению

Более сотни школ в Украине разбомбила Россия, почти тысяча — повреждены, 11 университетов уничтожено российскими ракетами.

Каждый день этот список пополняется. Чем ближе к началу учебного года, тем больше атак на учебные заведения.

Однако освободившиеся регионы уже начинают отстраивать классы и планировать 1 сентября.

Гостомельский лицей пострадал сначала от обстрелов, впоследствии русская армия устроила там штаб. Кроме следов войны, есть и факты мародерства оккупантами.

Зз компьютерных классов исчезла электроника. Директор Гостомельского лицея Владимир Захлюпаный говорит, что 250 единиц техники заведения были разбиты, разворованы и разобраны на запчасти. Общая сумма ущерба составила примерно 30 млн гривен.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как в Израиле организовано безопасное обучение и реально ли это в Украине.