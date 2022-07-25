Україна

Ще не дитячий сміх, але вже звуки відбудови! Розбомблений ліцей Гостомеля готується до навчання

Оксана Михайлова Тетяна Доцяк 25 Липня 2022, 07:30

Більше відео
Обстріл Дніпропетровської області в ніч на 25 липня
Обстріли не припинялися цілу ніч! Наслідки ракетних ударів по Дніпропетровській області 25 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 25 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 25 липня
0:04:19
Малин
Жителі подібної підступності не очікували! Як Малин відбудовується після обстрілу
0:07:44
Друга фаза війни
Україна перейшла у другу фазу війни: що це означає та чого очікувати від Кремля
Дивитись більше

Останні відео
Обстріл Дніпропетровської області в ніч на 25 липня

Обстріли не припинялися цілу ніч! Наслідки ракетних ударів по Дніпропетровській області 25 липня
0:05:10
Обстріляні навчальні заклади
Ще не дитячий сміх, але вже звуки відбудови! Розбомблений ліцей Гостомеля готується до навчання
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 25 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 25 липня
0:04:19
Малин
Жителі подібної підступності не очікували! Як Малин відбудовується після обстрілу
0:07:44
Друга фаза війни
Україна перейшла у другу фазу війни: що це означає та чого очікувати від Кремля
0:03:19
Роман Олесів
Мама загинула, але він боротиметься: трагічна історія хлопчика, що дивом вижив під обстрілом Вінниці
0:03:28
Яка ситуація в Нікополі 24 липня: наслідки обстрілів
Люди або ховаються, або розбирають завали: окупанти продовжують тероризувати Нікополь
0:04:15
Біжу за Азовсталь - як пройшов спортивний флешмоб
Біжу за Азовсталь — в Україні та світі пройшов спортивний флешмоб на підтримку захисників Маріуполя
0:01:10
Ситуація в Херсонській області 24.07.2022 - ЗСУ записали звернення до херсонців
Уже незабаром ви будете звільнені! Військовий ЗСУ звернувся до херсонців та розповів про контрнаступ
0:00:49
Байрактар ТВ2
Канада, Польща, Норвегія: хто у світі збирає кошти на Байрактари для України
Більше відео
Обстріл Дніпропетровської області в ніч на 25 липня
Читати далі
Обстріли не припинялися цілу ніч! Наслідки ракетних ударів по Дніпропетровській області 25 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 25 липня
Читати далі
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 25 липня

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь