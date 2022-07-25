Ще не дитячий сміх, але вже звуки відбудови! Розбомблений ліцей Гостомеля готується до навчання

Більше сотні шкіл розбомбила Росія, майже тисяча — пошкоджені, 11 університетів знищено російськими ракетами.

Щодня цей список поповнюється. Що ближче до початку навчального року, то більше атак на заклади освіти.

Однак звільнені регіони вже починають відбудовувати класи та планувати 1 вересня.

Гостомельський ліцей постраждав спочатку від обстрілів, згодом російська армія влаштувала там штаб. Окрім слідів війни, є і факти мародерства окупантами.

З комп’ютерних класів зникла електроніка. Директор Гостомельського ліцею Володимир Захлюпаний каже, що 250 одиниць техніки закладу було розбито, розкрадено та розібрано на запчастини. Загальна сума збитків склала приблизно 30 млн гривень.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як в Ізраїлі організоване безпечне навчання та чи реально це в Україні.