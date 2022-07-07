Завдання руйнації закладів освіти — знищення нації. Наслідки російського удару по педуніверситету в Харкові

Їхня мета — розчавити українську освіту та культуру — так кажуть про ракетні обстріли харківських закладів освіти педагоги.

Охоронець педуніверситету імені Григорія Сковороди загинув напередодні внаслідок ракетного удару по ВНЗ у Харкові. Корпус не підлягає відновленню.

Три поверхи обвалились. Поміж цеглинами розтрощеного корпусу знаходять рештки російської ракети. Вона влетіла на другий поверх та пробила перекриття наскрізь.

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Попри те, що окупанти вже знищили музей-садибу, де мешкав Сковорода, університету все-таки вдалося врятувати пам’ятник філософу, який стояв у дворі будівлі.

Мабуть, одне із завдань руйнації закладів освіти — це руйнація нашої культури, самої нації. Педагогічний університет — це те місце, де ми готували вчителів, місія яких — націєтворення.

Про це каже ректор педагогічного університету ім. Сковороди Юрій Бойчук.

Він певен, що навіть без одного корпусу університет відновить навчання, щойно Україна переможе.

Педуніверситет, на жаль, далеко не єдиний навчальний заклад, який став ціллю росіян. У ніч на 6 липня ворог вдарив з Бєлгорода по Харкову Іскандерами. Читай про наслідки ракетних ударів по школі Харкова.

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