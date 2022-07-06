Знищили один із символів боротьби Харкова за незалежність — історія школи на вулиці Шевченка

У ніч на 6 липня ворог вдарив з російського Бєлгорода по Харкову Іскандерами. Пролунало кілька потужних вибухів, харків’яни повідомляють про пожежі.

Російська армія продовжує знищувати навчальні заклади. Напередодні двома ракетами вдарили по харківському професійному училищу, за день до цього Іскандером розгатили одну з найкращих шкіл міста.

Загалом в області за час повномасштабного вторгнення росіяни обстріляли з авіації, ракетами та артилерією 191 школу, 16 — зруйнували повністю, ще 165 шкіл перебувають під тимчасовою окупацією. З кінця лютого тільки в Харківській області російські військові вбили щонайменше 46 дітей та п’ятьох вчителів.

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Школа на вулиці Шевченка в Харкові була на шпальтах світових медіа й може стати одним із символів боротьби Харкова за незалежність України. Саме з цієї школи на початку повномасштабної війни українські захисники вибили російських диверсантів. А на початку червня на її руїнах одинадцятикласники станцювали випускний вальс.

За чотири місяці шкільні заклади стали цілями для бомб та ракет. Під час останнього “прильоту” окупанти знищили одну з найкращих шкіл Харкова. Містяни шоковані й не знають, де тепер їм вчити своїх дітей.

У Харківській ОВА кажуть: ймовірність того, що 1 вересня діти сядуть за парти — дуже низька. В області — запеклі бої, а обласний центр розташований всього за 30 км від кордону з Росією. За даними міськради, із Харкова виїхало близько 80% дітей. А по всій області бракує половини учнів.

Чим далі від кордону, тим безпечніше, але чи запрацюють школи офлайн, залежить від ситуації на фронті та наявності бомбосховищ.

Українські військові обов’язково помстяться окупантам за кожне руйнування та забране життя. У цьому їм допоможуть HIMARS. Раніше ми розповідали про характеристики HIMARS та як ЗСУ вже використовує її.

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