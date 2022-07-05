Окупанти знову здійснили масові обстріли Слов’янська: розповідаємо, що відомо

Ворог продовжує щодня обстрілювати Україну. Сьогодні вранці, 5 липня, зазнали обстрілів Шостка, Миколаїв та Дніпропетровська область. Нині стало відомо про масований обстріл Слов’янська Донецької області.

Мер міста Вадим Лях повідомив про масований обстріл міста, зокрема центральної та північної частини.

Пізніше стало відомо, що через обстріли міста спричинили сильні пожежі, загорівся ринок.

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— Результати обстрілу: горить центральний ринок. “Прильоти” по центру, Варшаві, Північному, Славкурорту. За попередньою інформацією, є один загиблий та семеро поранених, — йдеться в повідомленні міського голови.

Напередодні під час телемарафону Єдині новини Вадим Лях закликав мешканців евакуюватися з міста, адже обстріли можуть посилюватися.

Фото: Вадим Лях

Фото: Вадим Лях

Але українські військові обов’язково помстяться за все зло, що завдали нам окупанти. В цьому їм допомагає HIMARS. Раніше ми розповідали про характеристики HIMARS та як ЗСУ вже використовують цю зброю.

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