Неспокійні ніч та ранок: вибухи у Миколаєві, Шостці та на Дніпропетровщині

На жаль, ми давно вже забули, що таке спокійний ранок. Українців замість пташиного співу будять сирени та вибухи. Сьогодні, 5 липня, російські військові знову обстріляли міста України.

Вибухи в Миколаївській області

Ворог обстрілює Миколаїв чи не щодня. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про обстріли області 4 та 5 липня.

За його словами, вранці 5 липня окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву. На місці прильотів працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники. Наразі інформація уточнюється.

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Ввечері, 4 липня, обстрілів зазнало село Лимани. Зруйновано житловий будинок. Біля села та за його межами зайнялися поля з урожаєм.

Крім того, окупанти обстріляли Широківську громаду. Зруйновано житловий будинок. На щастя, постраждалих немає.

А вже ранком 5 липня російські військові обстріляли Інгульську, Березнегуватську та Баштанську громади.

Вибухи в Шостці Сумської області

Міський голова Шостки Микола Нога повідомив, що зранку, 5 липня, російські військові обстріляли громаду двома ракетами. Рятувальники змогли локалізувати пожежу. Інформація про можливих постраждалих та жертв уточнюється.

Вибухи в Дніпропетровській області

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що вранці російські військові скерували на область сім ракет.

Шість ракет українські сили ППО збили над Дніпром та Синельниківським районом. Проте у Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загоряння, рятувальники змогли загасити вогонь.

Одна ракета влучила у приватний сектор у місті Покров. Від вибуху сталася пожежа. На місці працюють представники ДСНС та поліції. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Україну обстрілюють російські військові, але нещодавні заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка змушують українців боятися наступу ще з однієї країни. Раніше військовий експерт Анатолій Кравчук розповів, чи піде Білорусь на Україну.

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