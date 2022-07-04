Почнуть протестувати й залишати війська – військовий експерт Анатолій Кравчук про загрозу з боку Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що підтримує Росію у війні проти України.
Військовий експерт Анатолій Кравчук пояснив, чи справді є загроза з боку Білорусі.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у своєму виступі на Дні Незалежності Білорусі заявив, що Мінськ разом із Москвою бере участь у “спецоперації” в Україні. Він сказав, що таке рішення було ухвалено першого дня російської агресії.
Анатолій Кравчук каже, що не можна прислухатися до того, що говорить Лукашенко, адже “він просто маріонетка Путіна”.
— З одного боку — це єдина Республіка, яка безпосередньо підтримує Путіна. Але там немає найголовнішого — вступу Збройних сил у відкрите протистояння, — наголошує експерт.
За словами Кравчука, те, що в Білорусі продовжили навчання і роздають повістки, може нічого не означати. Також він додав, що понад 90% населення країни проти вступу у війну. Це може означати, що, коли почнеться війна, люди почнуть протестувати й залишати війська.
— На сьогодні немає об’єктивних ознак вступу Білорусі у війну. Є багато заяв та “дзвіночків”, які розцінюються з боку розвідки як спроби створити умови для того, щоб ми максимально в це повірили. Щоб ми не перекинули угруповання військ на Схід, — каже експерт.
Раніше начальник ГУР Кирило Буданов розповів про те, коли і як закінчиться війна, а також, чому РФ почала масово обстрілювати будинки українців.
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